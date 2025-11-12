黃國昌騎自行車疑雲？喊完成一日北高遭揪這1疑點 本人回應了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨主席兼立院黨團黃國昌，日前在臉書宣布騎自行車完成北高360公里的挑戰，並說最感謝的是「寶貝」老婆高翔；不過，網紅四叉貓質疑，黃國昌的安全帽沒有編號貼紙、安全帽後面也沒有綁帽尾帶，究竟是忘了貼、忘了綁，還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙？對此，黃國昌今（12）日上午受訪回應了！

針對四叉貓對其質疑安全帽沒編號貼紙等事，黃國昌今日上午受訪表示，四叉貓所講的根本沒有要回應的必要，他又說，自己自主練習從新北八里騎到他在高雄的旅館，請問有什麼問題嗎？「我完全不懂，如果民進黨的網軍、側翼，連騎自行車都要拿來做政治攻擊與抹黑，只是顯露出自己的無知與水準」。

記者也追問，黃國昌是否有報名或繳費，以及騎乘過程中有用官方物資？他則表示「完全沒有」；接著黃國昌宣稱，自己到現場的時候，才知道協會有辦活動，而且協會的人早上11點已經出發，自己則是12點才開始騎車，「我騎在公共的道路上，也沒進他們的檢入點、休息站、終點，而終點我是騎到自己左營的旅館」。

對此，黃國昌便說，現在民進黨綠營側翼還要拿出來黑他，「這真的太離譜了吧！怎麼會講出這種真的不曉得該怎麼形容的話，然後又沒有什麼人要對這種又可笑、又荒謬的指控來負責任」。

四叉貓先前針對黃國昌秀出完成北高360公里照片，便在臉書質問：「為什麼國昌老師的安全帽上沒有編號貼紙？他的安全帽後面也沒有帽尾帶呢？我想問國昌老師是忘了貼忘了綁？還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙呢？」；如今，黃國昌今日的澄清是否有完全解惑，就有待時間持續檢驗。

