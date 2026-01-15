黃國昌驚覺「1.25兆預算不只對美軍購」？！張育萌批「文盲」：草案清楚寫下預算用於「7件事」...諷：美國行暴露他是個「不做功課的麻煩製造者」
民眾黨主席黃國昌訪美返台，稱其反對政院版本1.25兆國防預算的決心沒有軟化，「且民眾黨團將自提版本」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（14日） 表示，《國防特別條例》從來就不只有對美軍購，「草案就寫得清清楚楚，拜託黃國昌先學會識字，再來選立法委員」。
張育萌於臉書發文質疑，「請問黃國昌是文盲嗎？跑去美國後，才驚覺『1.25 兆高比例不是對美軍購』，還拿這當聳動標題洗了一整天，為什麼要拿國務院去年（2025）就講過的事來騙人啊？」
張育萌指出，《國防特別條例》從來就不只有對美軍購，「草案就寫得清清楚楚，拜託黃國昌先學會識字，再來選立法委員」。張育萌嘲諷，「黃國昌要害大家集體降智，我們就來上公民補習班」。他點出，只要家有網路，就查得到行政院提的條例草案，名稱叫《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，而條例第四條寫得一清二楚，特別預算用在「七件事」。
張育萌說明，這七件事，包含「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」和「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」。
張育萌表示，聽起來很文謅謅，軍事國防絕對是門專業，一般人可以看不懂，「但整天咆哮的立法委員（指黃國昌），不能不懂還裝懂」。張育萌說明，「精準火砲」就是要買美國陸軍的 M109A7 自走砲，此為美軍現役同級品，如果可以配合新型彈藥，射程可達 30 公里，這樣的距離已經超過台北市區到台北港的距離。M109A7 可以部署在離防守目標很遠的地方，過去曾被稱為「國軍遠程火力最後一塊拼圖」。
張育萌續指，「遠程精準打擊飛彈」則是大家最近常聽到的「海馬士火箭砲」。他說，如果台灣能再買到海馬士火箭砲，我們很可能成為世界上擁有海馬士系統第二多的國家，只輸美國本土。
張育萌點出，台灣部署海馬士火箭砲最關鍵的意義，就是要把本來的「灘頭決戰」，扭轉成「源頭打擊」，「白話來說，就是擴大打擊範圍」。他說明，原本只能在共軍登陸前盡力抵抗，未來射程範圍擴大，涵蓋福建沿海共軍軍事基地和港口。
「反裝甲飛彈」指的是拖式飛彈和標槍飛彈，張育萌提及，美國援助烏克蘭的計畫中，也把拖式飛彈當成重點，「烏克蘭大量使用拖式飛彈，摧毀俄國的戰車，標槍飛彈也是同樣道理」。張育萌表示，俄國侵略烏克蘭後，標槍飛彈多次從俄羅斯戰車頂部「開罐頭」，讓裝甲車當場報廢。
張育萌指出，以上這些，全部都是國務院已經批准的軍售，總價 3500 億台幣，「對，就是黃國昌去了一趟美國之後，驚覺『對美軍購大概只有 3000 億』的這筆軍售」。張育萌表示，這筆軍售在去年 12 月 17 日，五角大廈就公布，「這是美國歷史上，最大規模的對台軍售案」。
張育萌嘲諷，「黃國昌家裡沒電視嗎？不會看新聞嗎？」張育萌續指，依照美國軍售程序，M109A7 自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈和標槍飛彈，通通已經進入「知會國會」的程序，「台灣呢？在野黨還在程序委員會擋特別條例，連審查都不願意」。
張育萌再次強調，整部特別條例從頭到尾就沒有說「1.25 兆全部要買美國武器」，「不然幹嘛不直接叫《對美軍購特別條例》？因為就不是嘛」。張育萌表示，他敢直接跟黃國昌插賭，如果其在《國防特別條例》找到「對美軍購」四個字，「我直播跟他道歉」。
張育萌批評，黃國昌自己搞不清楚狀況，特地跑到美國一趟才恍然大悟，已經夠丟臉了，還怕大家不知道，跑回台灣鬼吼鬼叫說都沒人告訴他。張育萌說，黃國昌神神秘秘講的「軍購只有 3000 億」，就是川普政府一個月前，就已經公開讓全世界欣賞的「3500 億對台軍售項目」。
最後，張育萌表示，若黃國昌真的這麼想知道預算「買了些什麼」，又永遠伸手牌，連川普對台軍售的新聞都不看，就應趕快讓《國防特別條例》進委員會，讓國防部來當面回應他嚴厲的監督，還可以在預算書表看到他夢寐以求的軍購細節。
張育萌諷刺，這些事通通不用「旋風訪美」就都可以知道，「黃國昌此行的成果，除了幾張擺拍的臭臉照外，就是暴露自己對美國而言，只是個不做功課的麻煩製造者」。
