辭立委選新北市長的黃國昌，批部分民進黨立委，要選縣市長卻仍占位置，綠營稱國民黨很多人帶職參選，黃國昌隻字未提根本雙標，黃國昌回應2018就提出，要找藍營墊背就自便，綠營則轟柯文哲也背書過，黃國昌平時最愛拿法條談事，現在卻惡意攻擊。

民眾黨主席黃國昌立委任期倒數，兩年條款即將到期的他，表示已經簽了辭職書，還批要選縣市長的民進黨立委，占著位子，讓要選縣市長的藍營立委也很尷尬。





黃國昌高喊辭職參選 綠砲轟雙標"不提藍營帶職參選"

有意參選台南市長的謝龍介，稱要不要辭職參選，都遵守黨的規劃。（圖／民視新聞）

立委（國）謝龍介：「每個政黨有每個政黨的規劃，區域立委跟不分區立委又不一樣，那我會遵守黨的所有一切規劃。」

民眾黨主席黃國昌：「我黃國昌2018年就提出這個主張，對任何人都是一樣，民進黨的人要去找國民黨的人，當擋箭牌墊背請便。」

立委（民）吳思瑤：「為什麼不提國民黨也有這麼多，即將帶職參選投入縣市首長，角逐的這些國民黨立委呢，所以黃國昌就是雙標昌，那硬要把自己塑造成，很有氣魄很像英雄，他不過是一個政治撈仔。」

綠批黃國昌雙標、惡意攻擊，因為2022年，白營推派高虹安選新竹市長、賴香伶選桃園市長，兩人都是帶職參選，高虹安勝選後才辭立委，由陳琬惠遞補，賴香伶敗選後繼續在立院，直到2024年任期結束，黃國昌尊稱為老大的柯文哲，當年可是力挺帶職參選。





黃國昌高喊辭職參選 綠砲轟雙標"不提藍營帶職參選"

前民眾黨主席柯文哲2022年表示，高虹安與賴香伶都是徵召參選，沒有辭職打算。（圖／民視新聞）





時任民眾黨主席柯文哲（2022.4.22）：「目前這一次，因為我們這些要去參選的，其實都是我們黨內徵召的，所以我們目前，沒有這個辭職參選的計畫。」

民眾黨主席黃國昌：「對我來講根本不會有這個問題，當初2022年的時候，2022年民眾黨有民眾黨的政策嘛，現在已經是2025年了。」

被2022的柯文哲跨時空打臉，黃國昌卻說現在已經2025，到底要不要辭職參選標準是什麼？還是沒說清楚。

原文出處：黃國昌高喊辭職參選 綠砲轟雙標"不提藍營帶職參選"

