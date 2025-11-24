黃國昌高鐵「沒搭商務艙」好節儉？！詹凌瑀批「矯情的政壇馬景濤」：這種低級表演到底還要演幾次？

社群媒體Threads近日瘋傳「政治人物搭高鐵對比圖」，直指民眾黨主席黃國昌她高鐵是在自由座站著，民進黨人士卻搭乘商務艙。對此，資深媒體人詹凌瑀今（24日）直呼，「拜託，這種低級的表演到底還要演幾次？」她指出，立委有交通費補助，搭商務艙根本就是標配，完全不用自己出錢，「黃國昌之所以會站著，講白了就是自己沒提前買票，或是為了趕早一班車去作秀，結果自由座客滿沒位子坐而已」。

詹凌瑀今日於臉書以「黃國昌廉價的高鐵秀」為題發文表示，最近那張黃國昌在高鐵車廂罰站滑手機的照片又在瘋傳，一堆不知情的破腦小蔥感動得痛哭流涕，說國昌老師好節儉、好親民，「拜託，這種低級的表演到底還要演幾次？」

詹凌瑀點出，大家都知道立委有交通費補助，搭商務艙根本就是標配，完全不用自己出錢。她直言，黃國昌之所以會站著，「講白了就是自己沒提前買票，或是為了趕早一班車去作秀，結果自由座客滿沒位子坐而已」。詹凌瑀說，前立委陳柏惟都出來打臉了，「把自己的沒效率包裝的美輪美奐，臉皮到底有多厚？」

詹凌瑀續指，說黃國昌省錢更是天大的笑話，「黃國昌哪裡省？他根本就是最會花錢的敗家子」。詹凌瑀說，前民眾黨主席柯文哲以前雖然摳門，但至少幫民眾黨庫存了不少糧草，「結果黃國昌一上位，掌握實權後，這些積蓄幾乎快被他揮霍光了」。

詹凌瑀表示，根據《鏡週刊》報導，黃國昌花了好幾千萬元養狗仔、搞網軍，「這種大錢灑得毫不手軟，為了鬥爭不惜血本，現在卻要在幾百塊的高鐵票上裝可憐？」她再指，「更別提黃國昌老婆是建商公主，家財萬貫，一個身家驚人的建商女婿，好意思在這邊裝窮、演平民？」



詹凌瑀直言，「這就像是一個全身名牌的富二代，故意去吃路邊攤還發照說自己好辛苦一樣噁心」。她嘲諷，「黃國昌，別演了，你雖然號稱『政壇馬景濤』，但這種小手段看多了真的很膩，這麼矯情的行徑，不要以為民眾看不懂你在玩什麼把戲」。

