黃國昌鮪魚肚變六塊肌！遭質疑靠「猛健樂」作弊 教練親上火線怒嗆酸民

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

民眾黨主席黃國昌在2025年最後一天公開健身一年的成果照，從過去略顯圓潤的體態，轉變為線條分明的六塊腹肌，引發網路熱議。不過，隨之而來的不只驚嘆聲，也出現質疑他是否靠藥物或醫美手段「快速打造」身材的聲音，甚至點名使用瘦身針「猛健樂」，對此，其健身教練親自出面反擊酸民，「你做不到不代表別人做不到好嗎」。

民眾黨主席黃國昌在2025年最後一天公開健身一年的成果照，從過去略顯圓潤的體態，轉變為線條分明的六塊腹肌。（圖/翻攝自黃國昌YT）

黃國昌12月31日在個人YouTube頻道，發布名為「堅持運動了一年，我到底改變多少？」的影片。過去這一年，黃國昌持續進行健身訓練，體態變化相當明顯。不少網友肯定其自律與毅力，但也有人認為短時間內練出腹肌並不尋常，質疑他是否以瘦身針「猛健樂」等醫美手段「作弊」。針對相關傳言，黃國昌本人並未多作回應，反倒是其教練團率先站出來澄清。

成吉思汗健身俱樂部教練李鎗於影片發布同日在社群平台Threads發文直言，陪同黃國昌訓練了將近一年的柔術，過程相當嚴苛。他無奈表示，那些張口閉口說他打了猛健樂的人，「應該不知道他這一年跟我們訓練到一半時去廁所吐過多少次，被鎖到快昏倒多少次」。李鎗更不客氣回嗆質疑者，「你做不到不代表別人做不到好嗎？但畢竟你們的人生沒有優秀過，所以不相信也是人之常情啦。」

