黃國昌黃國昌搬離汐止改住「台北蛋黃區豪宅」？簡舒培曝大樓住戶「真實反應」！

論壇中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌長期高喊「居住正義」，今天卻被媒體爆料已經搬出新北汐止老家1年多，悄悄住進台北市仁愛路四段一處近億元的豪宅，生活圈轉往台北市蛋黃區；對此黃國昌也不否認，坦承把汐止老家拆了以後，就到外面租房子了。現在新入住的豪宅曝光，民進黨台北市議員簡舒培在《頭家來開講》節目上曝光「豪宅住戶的反應」。

簡舒培表示，這棟大樓1974年就完工，是很早期大安區的豪宅，能夠住在這裡面的人是很早期的時候經濟地位就已經非常好的人，而且這棟大樓管理非常好，所以當黃國昌入住被爆出來之後，大家開始在討論這些住在裡面的人會不會生氣，「我剛剛有問了住這棟裡面的住戶，問他對於黃國昌成為他們鄰居這件事，他就直接回答說是壞鄰居。」

黃國昌近期因爆出狗仔案爭議受到關注，未來還要參選新北市市長，也是媒體上的焦點人物，現在入住台北市豪宅曝光，住戶也擔心會因為黃國昌導致住處受到媒體蹲點或關注，而當時黃國昌老家因爆出占用國有地違建，周遭的九戶鄰居也受到牽連，當時就有鄰居不滿抱怨「都是黃國昌害的」，現在入住豪宅的黃國昌，會不會同樣給住戶帶來困擾呢？

原文出處：獨家／黃國昌搬離汐止改住「台北蛋黃區豪宅」？簡舒培：住戶評語「壞鄰居」！

