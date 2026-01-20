黃國昌黃珊珊等6人2年條款確定辭職 民眾黨立委2月大換血
民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。除陳昭姿、劉書彬2立委 繼續留任，民眾黨立委2月大換血。
立法院今天中午召開程序委員會，但有關1月23日院會的報告事項、討論事項都未確定。不過，民眾黨6位立委的相關文書，出現在議事處編列的報告事項，雖然程序委員會並未排定23日院會議程，但這項請辭案應可順利排進當天院會報告事項。
請辭名單中未見民眾黨立委陳昭姿、劉書彬，2人將先續留立法院。根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸籍配偶李貞秀。
黃國昌等人為貫徹民眾黨不分區立委2年條款，已於1月初簽辭職書。據了解，立法院人事處日前收到黃國昌等人辭任書，並去函給立法院各單位。立法院人事處以擬具函文，表示民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位，自2月1日辭去立委職務。
陳昭姿與劉書彬2位民眾黨立委將續留立法院。陳昭姿部分，前民眾黨主席柯文哲日前解釋，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓陳昭姿完成法案，並在任內推行完畢；劉書彬則是去年3月14日才遞補立委，任期尚未滿2年。
