黃國昌點名先辭立委再選縣市長 綠委批雙標 藍委稱遵守黨規劃

民眾黨主席黃國昌宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選2026縣市長應先辭立委，「帶職參選」問題再度引發討論。民進黨立委批評黃國昌「雙標」，應該對國民黨參選縣市長的立委也提出一致標準。國民黨立委謝龍介則指出，每個政黨都有不同規劃，區域立委與不分區立委狀況也所不同，他會遵守黨中央的規劃。

2026年縣市長選戰戰鼓響起，民眾黨主席黃國昌5日宣布，他已簽署不分區立委離職書，並點名民進黨台南、高雄立委若要參選2026縣市長，應先辭立委，但並未提及國民黨，「帶職參選」問題再度引發討論。

對此，民進黨立委吳思瑤則批評黃國昌「雙標」，她認為黃國昌辭職是因配合民眾黨不分區立委「2年條款」將至，時間到了就換人，這與他要參選2026縣市長是兩回事，呼籲黃國昌不要裝模作樣，刻意惡意攻擊民進黨的參選者。吳思瑤說：『(原音)請告訴社會參選縣市首長就要辭立委？黃國昌的雙標更是刻意攻擊民進黨的參選者，為什麼不提國民黨也有這麼多即將帶職參選投入縣市首長角逐的立委呢？所以黃國昌就是雙標昌。』

角逐民進黨2026台南市長初選的立委林俊憲則表示，黃國昌的標準不一，過去民眾黨立委如賴香伶參選桃園市長、高虹安參選新竹市長時，也並未遵循所謂「辭職再選」的做法，凸顯黃國昌的主張無一致性可言，且國民黨也不予理會。林俊憲說：『(原音)黃國昌的標準還有原則跟月亮一樣，初一十五都不一樣，黃國昌標準要固定一點，這樣變來變去，我們也不知道你講得是真是假。』

獲國民黨提名參選台南市長的立委謝龍介則表示，每個政黨都有各自的規劃，他會遵守黨的一切安排。謝龍介說：『(原音)每個政黨有每個政黨的規劃，區域立委跟不分區立委也不一樣，我會遵守黨的一切規劃。』

對於被質疑「雙標」，黃國昌5日出席民眾黨團記者會受訪時表示，他早在2018年就已提出這項主張，對任何人都一樣，民進黨卻一天到晚拿國民黨的人當擋箭牌，非常可笑。

至於媒體詢問，民眾黨在2022年時任立委高虹安、賴香伶也曾帶職參選？黃國昌說，民眾黨在2022年有2022年的政策，現在已經是2025年。(編輯：宋皖媛)

