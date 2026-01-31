政治中心／綜合報導

民眾黨前後任主席柯文哲及黃國昌，今（31日）天早上合體發春聯，挺自家小雞吳怡萱，不過卻發生意外插曲，一名自稱柯文哲學妹的女子激動陳情，場面一度尷尬，一旁的柯文哲愣住現場只能抓頭，但黃國昌卻被網友發現眼神不對勁，引發網友熱烈討論。

柯文哲黃國昌和體，到中正萬華挺自家小雞吳怡萱，聯訪結束後，突然一名女子走上前，說有問題要問柯文哲。陳情女子：「我有幾句話想問柯，（對不起請問妳是？），我是柯文哲的學妹（學妹好）。」

陳情女子來踢館！黃國昌點頭打PASS？網酸：暗示的眼神很真

自稱是柯文哲學妹，激動陳情，黃國昌卻被網友發現眼神不對勁，引發網友熱烈討論。（圖／民視新聞）





女子自稱是柯文哲學妹，激動陳情，眾人尷尬全掛臉上，柯文哲愣住抓頭，而這時的黃國昌被眼尖網友抓到，漏網鏡頭。

回到幾分鐘前，黃國昌回答完媒體問題，頭往旁邊一個點頭確認過眼神，彷彿在對誰打PASS，下一秒，女子隨即衝上前陳情，場面瞬間失控。放慢動作再看一次，女子走上前，黃國昌看了一眼，接著點頭抿嘴，台上的吳怡萱許甫頻找救兵，卻不見黃國昌出面緩頰，這段過程全被直播出去，網友狂酸，難看到好好看，這種暗示眼神感覺很真耶，而且不找國蔥，直接對幹KP，還有網友說，這是可以免費看的宮廷劇嗎？網內互打好好看！





活動在一片混亂當中繼續進行，不過這段意外插曲，也讓民眾黨內部的情況，再度成了話題。（圖／民視新聞）





民眾黨北市議員參選人吳怡萱vs.陳情女子：「我們活動現在正式要開始了，（這樣有實現公平正義嗎）。」活動在一片混亂當中繼續進行，不過這段意外插曲，也讓民眾黨內部的情況，再度成了話題。

