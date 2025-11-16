黃國昌：兩黨主管討論安排下周和鄭麗文會面 原則全程公開
藍白合！謝國樑表態拚連任 民眾黨：基隆有良好合作基礎
藍白合進行中！民眾黨主席黃國昌今天在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管已會面，溝通兩黨主席會面細節，安排下周與國民黨主席鄭麗文會面，相信很快會跟大家報告，基本上會全程公開。對於基隆市長謝國樑表態爭取連任，黃國昌認為謝國樑表現有目共睹，藍白在基隆已有良好合作基礎，繼續推進絕對可以期待。
民眾黨上午在基隆長榮桂冠酒店舉辦「地方政府聯合治理初探－基隆經驗」論壇，黃國昌、謝國樑、基隆市副市長邱佩琳等人出席，謝國樑並以「基隆城市願景與治理藍圖」為題分享經驗。
黃國昌在論壇開始前接受聯訪說，鄭麗文當選國民黨主席後，民眾黨與國民黨黨中央就密切保持聯繫，安排下周鄭麗文會面，基本上會全程公開，讓大家知道民眾黨與國民黨未來在聯合治理等彼此想法。
黃國昌說，關於選舉合作，民眾黨一直保持最大誠意與善意，兩黨其實各自有提名與徵召作業，如果要進一步談選舉合作，需有相當耐心、誠意與善意。他相信如果雙方都是保持相同態度，時程上希望能順利推進，更重要的是當民進黨不斷撕裂社會、造成人民衝突時，民眾黨與國民黨要展現何種具體作為，真正團結台灣。
對於基隆市議員提名，藍白是否可能合作，黃國昌表示，謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳，兩人雖分屬不同政黨但合作無間，政績讓市民非常有感；展望2026年，國民黨與民眾黨在基隆市已有相當好基礎，相信未來繼續推進，絕對可以期待。
另外，黃國昌針對謝國樑已表態爭取連任市長也表示，謝國樑在市政表現有目共睹，民進黨為了要對謝國樑發動政治攻擊，在東岸商場案市產爭議發動各式濫訴，綠媒、網軍鋪天蓋地對謝國樑發動人格毀滅式攻擊。
黃國昌說，司法訴訟結果已出爐，民進黨去年為了對謝國樑發動政治攻擊，配合炒作出的司法檢調追殺，進一步發動罷免謝國樑，市民非常厭惡，用選票狠狠教訓民進黨，但謝國樑非常敦厚，對外發言只希望紛爭止息沒有追究，盼基隆市要繼續往前走，市民過得更好；他想請教身兼民進黨主席的賴清德總統，民進黨把基隆市搞得烏煙瘴氣，何時要出來道歉。
對於決定最強候選人最適合的方式，黃國昌表示，現在還沒有必要進入這個細節，民眾黨採用相當開放態度，本於最大誠意與善意，大部分市民可能最關心要端出何種「政策牛肉」，讓城市變得更美，市民更幸福。
謝國樑會後受訪，也對市議員選舉是否可能與民眾黨合作表示「如果有機會，當然希望能好好合作」。
其他人也在看
與鄭麗文談藍白聯合治理？白委：下周就會碰面
國民黨新任黨主席鄭麗文就任後，就2026大選「藍白合」等議題何時與民眾黨主席黃國昌會談，外界高度關注。黃國昌16日出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」表示，昨日雙方黨務主管已會面溝通細節，「跟鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行」。黃強調，論壇會全程公開，讓民眾了解國民黨及民眾黨未來在聯合治理的實踐，讓台灣更好的合作想法及方向。中時新聞網 ・ 8 小時前
鄭麗文黃國昌預計11/19後見面 藍白幕僚已商討細節找場地
國民黨主席鄭麗文上任國民黨主席後，外界關心在野合作狀況，以及國民黨、民眾黨兩黨主席何時會面，鄭麗文昨天表示，雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。國民黨人士今天說，雙方幕僚已在昨天會面，確認比照先前民眾黨主席黃國昌與前國民黨主席朱立倫的會面方式，在適合的第三地進行，但因找場地需要時間，估計會面時間應會在19日之後。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開
民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管昨天已會面，溝通兩黨主席會面細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全...聯合新聞網 ・ 3 小時前
高雄起風了！柯志恩曬「藍重量級大老」合照 網嗨喊：最強後援
2026高雄市長選舉開打，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈爭取提名；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。柯志恩今日在社群平台分享和前立法院長王金平的合照，許多網友看到暴動喊最強後援，一定會有機會翻轉高雄。中天新聞網 ・ 1 天前
2026基隆「藍白合」有望？謝國樑表態拚連任 黃國昌鬆口了
即時中心／徐子為報導國民黨籍基隆市長謝國樑表態爭取連任，對此，台灣民眾黨主席黃國昌今（16）天說，謝國樑表現有目共睹。藍白在基隆已有良好合作基礎，繼續推進絕對可以期待。此外，黃國昌將與國民黨主席鄭麗文會面，基本上會全程公開。民視 ・ 1 小時前
Netflix Top 2《你旁觀的罪》驚悚劇6大劇情看點！全少妮X李瑜美共謀向「家暴男」張勝祖復仇…聯手行兇謀殺！展開無法預測反轉劇情...
Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》已在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，以女性視角復仇敘事為主軸，改編自日本小說家奧田英朗2014年的作品《直美與加奈子》，由《皇后的品格》、《惡鬼》的李靜琳導演執導，金孝庭編劇執筆，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，共譜無法預測劇情走向！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
國安局點名DeepSeek等5款陸製生成式AI 潛藏資安風險
國安局依據《國家情報工作法》蒐研各國資安報告及情資後，協調統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測DeepSeek等5款中國大陸製「生成式AI語言模型」發現其所生成內容出現中共官宣、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊，並將使用者個資回傳至中企伺服器，提供中共特定政府部門運用，民眾須提高警覺，慎選並注意資料外洩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
「鄭黃會」公開透明？媒體人戳：合演藍白還沒有破局的假象，一齣戲
媒體報導，民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會面。黃國昌今（16）日指出，會面在下個禮拜正式舉行，雙方黨務主管昨日已經會面溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。資深媒體人王家俊撰文分析，與其說「鄭黃會」全程公開要談2026藍白合，不如說是「趙黃會」的對照組，兩人合演藍白還沒有破局的假象；一齣戲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
NBA》LBJ之子生涯第二次先發得0分 美媒：湖人並不需要他有太多貢獻
LeBron James跟兒子Bronny James都在湖人隊，一直是外界關注焦點。美國雅虎體育今天報導，湖人今天對公鹿是Bronny James生涯第二次先發，不過，他並未真正被當成先發主力，僅上場10分鐘，比三位替補球員還少，最終繳出0分（2投0中）、1籃板1助攻1抄截。TSNA ・ 3 小時前
疑不滿顧客停車擋出入 男持武士刀鐵鉤衝鴨肉店鬧事｜#鏡新聞
屏東市昨天(11/15)一名男子當街拿武士刀攻擊鴨肉店業者，不只帶刀前來，還拿著捲門鐵鉤，幸好老闆和店員機警躲過攻擊，但對方還折返回來繼續鬧事，最後被店員制伏，警方到場將男子逮捕。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 34 分鐘前
芬普尼蛋流出文雅畜牧場進市面 彰化縣政府：檢方同意後全部銷毀
彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，被查出出貨給台中市的蛋行。彰化縣政府針對文雅畜牧場疑利用解除移動管制空檔輸出蛋表示，將等檢方同意後銷毀畜牧場內所有雞蛋。農業處指出，依規定辦理，8日雞蛋與飼料檢驗零檢出才解除移動管制，未來會加嚴管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本推最新「熊出沒風險地圖」！運用AI技術預測 遊客行前可先查
日本近日飽受熊患威脅，東京上智大學研究團隊結合AI技術，推出「熊出沒風險AI預測地圖」，分析包括北海道札幌及本州秋田等19個地區的熊出沒風險，期望幫助居民、觀光客和地方政府更好應對。太報 ・ 2 小時前
藍白合溝通進度曝光！黃國昌：預計下週與鄭麗文會面
民眾黨主席黃國昌今（16）日表示，與國民黨新任黨主席鄭麗文的會面預計於下週正式舉行，雙方黨務主管昨天已先行碰面溝通場地與時間等細節，且會以「全程公開」方式進行。黃國昌說，鄭麗文主席當選後，民眾黨與國民台視新聞網 ・ 6 小時前
羅智強批遭陸追捕自作自受 沈伯洋回應了
[NOWnews今日新聞]中國喊全球追捕沈伯洋，對此國民黨立委羅智強今（16）日表示，沈伯洋這兩年打壓陸配，因此看到他被中國通緝，一點也不值得同情，如今總統賴清德要院長韓國瑜保護沈，黨團提案要保護他，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
台積電Logo成外媒焦點！「神秘黑點」是啥 資深員工揭謎底
台積電市值突破1兆美元，躍居全球第9大上市企業，其沿用近40年的Logo，近日意外成為外媒焦點，認為台積電Logo「設計過時且費解」，對此台積電資深員工公開撰文，首次完整解碼Logo背後意義。中天新聞網 ・ 2 小時前
少林寺方丈釋永信慘了！被爆偷吃多女 官方批准逮捕
少林寺方丈釋永信慘了！被爆偷吃多女 官方批准逮捕EBC東森新聞 ・ 3 小時前
小偉離職1年「為何回鍋又爆料館長」？ 網曝致命關鍵：細思極恐
網紅「館長」陳之漢被昔日夥伴「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉等人「毀滅式爆料」後，雙方一度交鋒，讓網友議論紛紛，不過有網友便好奇，為何小偉離職一年多後，又跑回公司並爆這一波大料？對此，不少人點出關鍵原因，直呼真的細思極恐！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
人呢？「賭輸發雞排」PO文者未現身 民眾遭放鳥超失望
一名自稱是台大大氣系學生的網友，日前發出「祭品文」，預測鳳凰颱風颱風假失準，稱會在今（16）日中午12點，在台大傅鐘前，發放300份雞排跟100份珍奶，一早校園內就出現大批排隊人潮，不過大家等到中午1台視新聞網 ・ 5 小時前
新店死亡車禍！男騎士「清醒」自行就醫 看診途中突昏迷身亡
新北市新店區民族路昨（15）日下午發生一起死亡車禍，22歲徐姓男子騎乘機車，與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞。事故發生後，機車騎士意識清楚，報警後自行前往醫院就醫，未料在看診途中突然昏迷，經搶救仍宣台視新聞網 ・ 11 小時前