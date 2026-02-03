黃國昌：劈腿美中藍白的時間管理大師

圖片來源：中央社

⊙盧郁佳

中共軍演發遠眺101照片，暗示看得到就打得到：「今天看風起，明天看什麼？」看哈諾德。隨著哈諾德徒手攀上101，中共嚴禁的臺灣國旗，也在全球觀眾眼前飄揚，振奮人心。

然而接下來傳達給國際的訊息卻是，臺灣毫無防衛意志。你不該替哈諾德害怕，哈諾德應該替你害怕。張又俠落馬，升高侵台風險時，中共開條件「擋軍購換進京門票」。藍白隨即第十次擋軍購。

● 貍貓換太子精準繳械

陳文茜告訴連宋，別怕通過《公投法》，她會寫超高門檻讓人投不了，「我表面上給你這個東西，但後面都是假的。」黃國昌提的軍購也一樣：

◎防空系統，先雷達偵測導彈來襲，再飛彈攔截。黃國昌版卻刪除「台灣之盾」防空系統，符合中共宣傳的侵台劇本：密集「導彈洗地」炸毀電廠、變電站、通訊中繼、指管系統、空軍基地、防空陣地、政府機關、民生設施，「斬首癱瘓式閃電戰」掩護登陸。刪了無法迅速預警、反擊，為什麼要刪？

◎刪「非紅供應鏈」限制。《政府採購法》僅列部分項目「『得』不允許大陸地區廠商及產品」，並未全禁。美國尖端科技既會經臺灣流入中共之手，就不會給臺灣了。為什麼要刪？

假打貪，真擋軍購

黃國昌赴美返台稱「美公布3千億軍購」，1.25兆特別預算「相當高比例」與對美軍購無關。陳智菡廣播暗示浮報：「1.25兆減3500億新臺幣，剩下這筆錢是什麼呢？」網軍狂洗「AI政府就是A錢還要哀叫」、「2張A4灌水9500億 多的9500億吃好吃滿 綠友友真是吃好吃滿」。國防部闢謠，是國產3千餘億元，外購9千億元。

那為什麼黃國昌要跑去美國誤導群眾「對美軍購以外的就是貪汙，必須刪」？是否美購，跟貪污何關？分明是小辮子捏在AIT手裡，只有美購不敢刪。欲加之罪何患無辭，為了刪光非美購，全都打成貪污。證據？不需要。

是不是貪污，藍白只要肯審查行政院版軍購案，對著國防部長，一條條問個水落石出，這才是正常國會運作。不讓國防部長答詢，反而不是立委的人（陳智菡），去問不是國防部長的人（廣播聽眾），能得到什麼答案？只是利用資訊差，造謠帶風向，瞞天過海。

自提掩蓋閹割，赴美掩蓋自提

可見去美國有重大功能。若正常審查院版，黃國昌亂刪防空系統、機庫、彈藥庫，綠委必問：「為什麼要刪？」黃國昌必須答，也必定答不出來。買武器是防衛侵略，有誰為方便敵國侵略而買？

黃國昌為迴避交代，擋行政院版付委，自提軍購案。為自提製造藉口，還要先跑美國，假裝得到重大發現：浮報！貪污！太離譜了。

捏造藉口，就是黃國昌的胡迪尼脫身術。他要登基，就會找人黃袍加身。去年10月，手下「四大金釵」記者會叫黃國昌脫衣吸婦女票，「該犧牲就要犧牲、該露就要露，不露你就沒有政策牛肉。」兩個多月後，黃國昌發半裸寫真集。看似金釵強迫，實已減肥苦練一年多。可能王偉忠片都拍完，黃再叫金釵煞有介事演一齣「逼黃賣肉」前導預告片，假裝「應觀眾要求」。

黃國昌要刪，為什麼不用交代理由，攜出軍購機密給了誰，誰叫他刪的？鄭麗文說，要實現台灣安全，應該透過「合理的」軍事支出，加上與習主席談判。黃國昌版解除臺灣飛彈預警能力，刪得這麼精準，「如果是欣美爾（習主席）的話一定會這麼做的」。

柯文哲賣草怕變瘟雞

柯文哲罵「蔣萬安免費營養午餐是騙票」、「大罷免32比0是要救阿北，國民黨別太高估自己」。又自曝用代孕換總預算、軍購，試探綠白合。但趙少康談藍白合，說柯文哲意見多，黃國昌有大局觀。

表示柯文哲唱黑臉，漫天開價；黃國昌唱白臉，顧大局肯妥協。柯文哲罵蔣，顯然是討好處要不到，繼續施壓藍營。柯文哲要什麼？

秦慧珠要蔣萬安別替白站台，以免藍落選。表示柯文哲要求可能包括「蔣萬安當民眾黨台北母雞」，為什麼母雞不是柯文哲、黃國昌？三月宣判，柯文哲可能入獄，黃國昌藍白合得退選，重演「五漢廢言」柯文哲一人毀全黨，母雞變瘟雞。

藍白合現在不成，都因為民眾黨候選人民調皆低，沒有籌碼，國民黨何必讓。但民眾黨先參選才會有威脅，最後關頭退選才是籌碼。黃國昌揚言選到底，就在等換到他要的東西。

黃國昌假參賽，真陪騎

去年黃國昌宣布完成「北高360」自行車挑戰，四叉貓揪出沒報名。黃國昌說，根本沒必要回應，「自主練習」從新北八里騎到高雄，請問有什麼問題嗎？「我完全不懂，如果民進黨的網軍、側翼，連騎自行車都要拿來做政治攻擊與抹黑，只是顯露出自己的無知與水準」。黃國昌自稱到場才知道協會有辦活動，那麼今年是否要推諉「自主參選」，投完票才知道民眾黨沒提名他？

四叉貓說：「小草直播主跑去高雄的終點站開直播，直播結束還等不到國昌老師回來，留言詢問：『是不是有其他的終點站？』」有喔。

終點可能是選市長卻選上法務部長，或收錢關說除罪。柯文哲貪污除罪，結構腐敗，經濟崩壞。擋軍購令中共侵略成本大降、勝算大增，加速召喚戰爭。向國際傳達不抵抗，援軍不至。

選到底民眾黨須先過戶

如果柯文哲換到他要的，例如京華城案比照顏寬恒修法除罪，黃國昌沒拿到好處肯退嗎？傳柯文哲有意「陳佩琪選台北市長，柯文哲選新北市長」，乍看無厘頭，這時候就顯出算盤打得之精：退選不用看黃國昌臉色，貨到付款，分分鐘成交。

不退會怎樣？黃國昌有多少籌碼跟柯文哲叫板，就在「民眾黨提多少昌派」上見真章。黃國昌四次給四大金釵助選發高麗菜，絞殺同黨對手。

黃國昌為什麼要去日本，為了跟高市早苗的桌子合照？是讓昌派候選人貼著他站C位合照，絞殺同黨對手。

黃國昌為什麼要去美國，為了跟屋頂合照？是讓昌派候選人跟他屋頂合照廣傳，絞殺同黨對手。看某女候選人求合照被柯文哲肘擊，就知道出訪合照不亞於傳位。

沒有牛肉，也不需牛肉

金釵為什麼說黃國昌「不露就沒有政策牛肉」？因為當小藍鐵票部隊，天天替國民黨買票綁樁（禁伐補償、財劃法、反年改、警消條例、黨產條例等）就飽了，當然沒有政策牛肉。

鄭麗文會黃國昌談藍白合，約好智庫對接。但國民黨已智庫外包，各組研究員裁到剩1人，不存在的東西要怎麼對接？能裁掉智庫，就因不需要政見。

趙少康說，中共網軍助鄭麗文當選黨主席，國安局也證實。韓國瑜2018年選高雄市長，政見是愛情摩天輪、辦拋繡球招親以解少子化。《讀賣新聞》報導暗網音檔，解放軍砸9千萬元助韓國瑜當選。需要政見嗎？有解放軍就不用。

黃國昌要當選，不用靠政見、民調低無所謂。賭的是什麼？中共選黃當市長就行。今天擋軍購，明天開城迎王師，輸誠，就是籌碼。

至於選民呢？如果你不在藍白黃紅的牌桌上，那你就是籌碼。

作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。

