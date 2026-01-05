黃國昌：已簽辭職書落實兩年條款 任期到一月底 柯文哲曾勸留
為貫徹民眾黨不分區立委兩年條款，民眾黨主席黃國昌今天（5日）說，上午他已簽署辭職書，任期到一月底，其他立委也是如此。黃國昌透露，柯文哲曾向他提過續留立法院的事，但他希望外界認為「民眾黨是有制度的黨」。黃國昌批評，一些民進黨立委很奇怪，選縣市長還占著立委的位子，「領立委的薪水選縣市長，老實講我看不懂」。
黃國昌上午接受網路節目《誰來早餐》專訪。主持人詢問，2日柯文哲與民眾黨立委陳昭姿為《人工生殖法》修正草案，拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘，但民眾黨不分區立委任期的「兩年條款」已經倒數計時，陳昭姿任期將屆，立法進度如何趕得上。
黃國昌說，陳昭姿的部分比較特別，她會再跟柯文哲主席處理，但是其他人的兩年條款不會受任何影響。他早上在上節目前已經簽了辭職書，黨團今天也會收取其他立委的辭職書。
黃國昌表示，今天先簽辭職書，1月31日送出去，2月1日才能在最短時間讓新的立委接上，中選會、內政部各有程序要跑，但空窗期會有多久，會不會有人上下其手，都是民眾黨要預防的事。
至於陳昭姿的兩年條款是否可能有例外安排，黃國昌說，這個是柯文哲要跟陳昭姿處理。去年黨代表大會就決議維持兩年條款，除非柯文哲另有指示。
主持人追問，柯文哲會不會過幾天指示黃國昌續留立法院。黃國昌回應，柯文哲「其實有跟我提過」，當時他向柯文哲說，他是黨主席、也是黨團總召，希望給人家感覺這個黨是有制度的。他不是辭了就不管黨團運作，每周二、五還是一起開晨會。
其他人也在看
釜山一日遊景點推薦！玩南浦影島白淺灘文化村 購物逛街看海文青小旅行
釜山,影島,南浦洞,龍頭山,大邱,影島,白淺村,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書,BT21 如果你是第一次走進釜山，卻又不想把行程排得太滿，那麼以「南浦洞＋影島」為主軸的一日遊，會是一條剛剛好的路線。這裡同時擁有市中心的熱鬧街區、歷史悠久的地標公園、面向大海的文化聚落，以及讓人可以慢下腳步、靜靜看海的散步路線。從上午一路走到傍晚，既能感受釜山的城市節奏，也能體會它貼近海洋的一面。這趟旅程不需要舟車勞頓，只要搭地鐵、公車，就能輕鬆串起景點，是非常適合自由行旅客安排的一日小旅行。景點+ ・ 35 分鐘前 ・ 14
找張顯耀督導南二都選情挨轟 鄭麗文駁斥了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（5）日在4位副主席陪同下，親致送前立法院長王金平「國民黨最高顧問聘書」。面對先前傳出有意指派國民黨智庫執行長張顯耀督導「南二都」選情，引發地方強烈反彈，後...今日新聞NOWNEWS ・ 20 分鐘前 ・ 4
男女感情不順被當肥羊宰「神棍夫妻檔」行騙狠詐1600萬元…尪棄保逃了
宜蘭縣一對神棍夫妻利用宗教名義並假冒知名民俗專家，主打可斬桃花、施以挽回感情等話術，欺騙信眾來斂財，今年檢警偵辦此案，逮到這對夫妻，還查出至少有9人受害，涉詐金額高達約1600萬元，案件在偵辦期間，丈夫棄保潛逃，妻子近日被檢方依法起訴，具體求刑8年有期徒刑，移審法院後裁定收押。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前 ・ 發起對話
賴清德：台灣經濟表現亮眼 編930億元助企業迎關稅挑戰
總統賴清德今天（4日）說，台灣經濟表現亮眼，今年國民平均所得可望達成4萬美元；行政院也編列930億元專案預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路，協助受關稅影響的中小微型企業。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前 ・ 745
台積電盤中飆1695元！「這檔」噴上3000元大關 千金股再添2大將
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（5）日收上30,100點，領千金股股價走揚，台積電（2330）盤中飆上新天價1695元，大漲逾半根，穎崴（6515）盤...FTNN新聞網 ・ 22 分鐘前 ・ 1
中橫重大事故！19歲男大生騎車出遊攻武嶺 過彎失控墜谷傷重不治
花蓮中橫台8線今天（5日）上午發生一起機車墜谷事故，東華大學19歲陳姓男大生與同學相約出遊，沿中橫要到武嶺遊玩，途中行經臺8線179K處時，疑過彎失控，自撞路邊護欄後墜落10公尺深的山谷，警消獲報到場救援 男大生被吊掛救起，但無呼吸心跳送醫搶救中。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 4
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 97
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 583
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 18
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 55
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 192
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 22
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 8