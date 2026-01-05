黃國昌：已簽辭職書落實兩年條款 任期到一月底 柯文哲曾勸留

為貫徹民眾黨不分區立委兩年條款，民眾黨主席黃國昌今天（5日）說，上午他已簽署辭職書，任期到一月底，其他立委也是如此。黃國昌透露，柯文哲曾向他提過續留立法院的事，但他希望外界認為「民眾黨是有制度的黨」。黃國昌批評，一些民進黨立委很奇怪，選縣市長還占著立委的位子，「領立委的薪水選縣市長，老實講我看不懂」。

為貫徹民眾黨不分區立委兩年條款，民眾黨主席黃國昌（右）5日表明已簽署辭職書，任期到一月底。（中央社資料照）

黃國昌上午接受網路節目《誰來早餐》專訪。主持人詢問，2日柯文哲與民眾黨立委陳昭姿為《人工生殖法》修正草案，拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘，但民眾黨不分區立委任期的「兩年條款」已經倒數計時，陳昭姿任期將屆，立法進度如何趕得上。

黃國昌說，陳昭姿的部分比較特別，她會再跟柯文哲主席處理，但是其他人的兩年條款不會受任何影響。他早上在上節目前已經簽了辭職書，黨團今天也會收取其他立委的辭職書。

黃國昌表示，今天先簽辭職書，1月31日送出去，2月1日才能在最短時間讓新的立委接上，中選會、內政部各有程序要跑，但空窗期會有多久，會不會有人上下其手，都是民眾黨要預防的事。

至於陳昭姿的兩年條款是否可能有例外安排，黃國昌說，這個是柯文哲要跟陳昭姿處理。去年黨代表大會就決議維持兩年條款，除非柯文哲另有指示。

主持人追問，柯文哲會不會過幾天指示黃國昌續留立法院。黃國昌回應，柯文哲「其實有跟我提過」，當時他向柯文哲說，他是黨主席、也是黨團總召，希望給人家感覺這個黨是有制度的。他不是辭了就不管黨團運作，每周二、五還是一起開晨會。