黃國昌：有信心北市議員4+2全壘打 北市長選舉國民黨有誠意合作
中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日會面，雙方宣示「以行動顧台灣」。外界關注民眾黨2026台北市布局，黃國昌今天（22日）表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作，雙方都有相當高誠意。
黃國昌今天上午出席民眾黨台北市議員黃瀞瑩與台北家扶中心共同舉辦的園遊會，並於會前接受媒體聯訪。民眾黨現有四席議員席次，2026可望再提中正萬華、松山信義選區各一人參選。媒體詢問黃國昌，民眾黨目前沒有規畫台北市長參選人，若沒有「母雞帶小雞」的效應，是否擔心議員席次。
黃國昌表示，黃瀞瑩近年表現外界有目共睹，不僅在議會為民發聲，監督市政也有理有據，基層扎根非常深；他對現任四位黨籍北市議員連任充滿信心，展望2026年，相信民眾黨在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標。
至於台北市長選舉部分，黃國昌表示，他與國民黨主席鄭麗文對於接下來合作，雙方都有相當高誠意與善意。
媒體詢問，輝達台灣總部確定落腳北士科，立院昨天三讀修正通過《地方制度法》部分條文，明定直轄市副市長增為三人，外界解讀是「李四川條款」，如何看待李四川參選新北市長。
黃國昌表示，立法院修正《地方制度法》是為了讓地方制度可長可久，增加直轄市、縣市副首長，可讓地方治理推展更順暢，用「李四川條款」來形容太沉重，對李四川不盡公平，且李四川擔任副市長表現外界有目共睹。
黃國昌表示，民主政治本來就是選賢與能，若李四川有意參選新北市長，他抱持開放心胸，並希望有機會跟李四川請益。
