黃國昌：民進黨拿柯建銘祭旗是他黨家務事 民眾黨不介入

媒體報導執政黨在立法院法案攻防連吃敗仗，民進黨高層不滿黨團戰力，並傳出高層出手，擬以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作契機，盼雙方重啟互動對話。民眾黨主席黃國昌今天表示，3周前就收到此風聲，但並沒有人來接觸，民進黨要拿柯建銘祭旗，這是他黨的家務事，民眾黨不介入。

民眾黨主席黃國昌（圖）13日表示，民進黨的家務事，民眾黨不會介入，民進黨應停止放話。（中央社資料照）

黃國昌今天在民眾黨中央黨部接受媒體聯訪，媒體詢問，近期是否有與民進黨接觸過，是否有綠白合作可能？黃國昌說，民進黨透過不具名放話，稱要換掉柯建銘作為溝通的條件，但這種廉價的政治放話只是在掩飾無能，況且他們在3周前就收到民進黨擬透過媒體放風聲。

黃國昌表示，總統賴清德要拿柯建銘的頭來祭旗，這是民進黨的家務事，民眾黨不會介入，且沒有人為此來接觸民眾黨；如果有此事，就請媒體公開，民進黨派誰與民眾黨接觸，若舉不出事證，就應停止放話。

黃國昌表示，與其繼續玩宮廷政治技倆，他呼籲賴清德總統參考民眾黨提出的3個解方，第一是遵守法律，第二是公正執法，第三是與在野領袖公開對談。

媒體詢問，如何看待立法院長韓國瑜不出席賴清德邀約的國政茶敘。黃國昌表示，韓國瑜說話很有藝術，這是給賴清德下台階，因為韓國瑜2月出席院際調解時，曾當面請賴清德以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，但不僅毫無效果，反而變本加厲，換來賴清德以團結十講為名「要剔除雜質」。

黃國昌指出，賴清德邀約韓國瑜國政茶敘，只是想找韓國瑜「背鍋」，但經過上次慘痛經驗，韓國瑜展現智慧，不會再被賴清德消費。

談及財劃法副署與否爭議，黃國昌抨擊，若有民主憲政國家可由少數人決定是否守法，這不會是民主法治，而是獨裁人治，若這叫民主憲政，中華民國的憲法教科書可全部重寫。

黃國昌強調，這是台灣民主憲政退無可退底線，若賴清德一意孤行、執意摧毀民主憲政，接下來賴清德必須面對所有的歷史、政治、法律責任。