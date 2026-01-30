黃國昌：立委卸任後投入參選新北市長 2/1成立競選總部

民眾黨不分區立委執行2年條款，黨團總召黃國昌等6席不分區立委將在2月1日卸任。黃國昌今天表示，卸任後每周仍會到立法院開晨會，只要有空都會參加，且除了中央黨部工作，還會投入新北市長選舉，預計2月1日成立競選總部，前中廣董事長趙少康將會出席。黃國昌也透露，等2月1日拿到立法院離職證明，應該會去登錄律師工作，「在有需要的時候披上法袍」。

民眾黨立法院黨團30日上午舉行「珍重再見後會有期！」記者會，黨團總召黃國昌（前左）說明本屆黨團在居住政策上的具體成果，未來將持續推動並堅持完成租屋市場透明化、提高包租補助金額、加速空屋釋出等法案。（中央社）

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「珍重再見 後會有期！」記者會，媒體詢問，卸任後如何與創黨主席柯文哲分工。黃國昌表示，卸任後他工作蠻忙的，立法院部分，每周二、五會跟民眾黨團開晨會，周四陪他們開共識會，只要他有空都會參加。

黃國昌說，中央黨部的工作一直在進行，因為他還沒卸任黨主席，該做的事情還是會做。雖然在中央黨部沒有黨主席辦公室，他最喜歡的工作模式是到會議室，針對不同的主題，把不同部門的人請來，與大家逐樣核對該執行的工作。

黃國昌表示，第三個身分是投入新北市長選舉，2月1日就會成立競選總部，歡迎所有新北市民一起湊熱鬧，前中廣董事長趙少康也通知他將出席，竭誠歡迎趙少康，他會花相當多時間投入新北市長選戰準備工作。

黃國昌說，除了上述工作以外，每周一晚間直播會繼續進行，「未來只會增加，絕對不會減少」。最後，因為他當立委時不能當律師，2月1日後等拿到立法院離職證明，應該會去登錄律師工作，「在有需要的時候披上法袍」。

民眾黨立委林憶君（左起）、黃珊珊、幹事長陳昭姿、黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、林國成、麥玉珍、劉書彬30日上午一同起在民眾黨立法院黨團舉行記者會，感謝國人一路以來的支持。（中央社）

另外，陸籍配偶李貞秀2月將接任民眾黨立委，陸委會主委邱垂正日前表示，李貞秀須在就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，建議可以「努力一下」；內政部長劉世芳說，國籍法第20條清楚規定，目前中華人民共和國相關單位網站本來就有「退籍證書」，可開始進行申請。

對此，黃國昌表示，民眾黨團立場非常清楚，依法律規定，該怎麼辦就怎麼辦，但台灣是民主法治國家，權力彼此監督制衡，法律解釋權從來不是由行政機關掌握，不管是陸委會或內政部，對這件事情都應有基本認識與了解。