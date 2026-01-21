即時中心／林韋慈報導

民眾黨立委黃國昌在立法院外交及國防委員會秘密會議時，被抓包將國防機密資料攜出會議室，遭民進黨台北市議員擬參選人張銘祐告發，涉嫌違反《國家安全法》及《刑法》洩漏、交付國防秘密等罪。台北地檢署目前已完成分案，並指派主任檢察官張靜薰偵辦。

立法院外交及國防委員會於1月19日召開「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」秘密會議，國防部長顧立雄列席報告並接受質詢。依規定，會中所有書面資料均屬機密文件，不得攜出會議室。會後，黃國昌卻被媒體拍攝到將相關文件帶離會場，當下也被會內立委以及國防部人員發現，隨即會議暫停並由議事人員追回。

廣告 廣告

黃國昌事後坦承曾將資料帶出，強調是與其他文件混雜，「不小心」攜出，並稱僅約30秒即返還，並要沈伯洋不要拿來作文章，但媒體拍攝到黃國昌僅持有薄文件，並在最上面就是國防機密。1月20日時，張銘祐在律師詹晉鑒陪同下，前往台北地檢署提出告發，指該場軍購秘密會議涉及國防部署、戰略規劃及對外軍事合作等高度敏感內容，任何洩漏或管理不當，都可能對國家安全造成重大衝擊。

律師詹晉鑒則指出，本案並非單純行政或程序疏失，而涉及是否違法持有、攜出或接觸國防機密資料等重大法律問題。他表示，即便相關文件已被追回，也無法排除行為本身可能構成違法，呼籲司法機關全面調查。

民進黨立委林楚茵與沈伯洋也於1月21日調閱立法院監視器畫面，發現黃國昌自離開會議室至返還文件，實際歷時約1分15秒，其中有約42秒不在監視器拍攝範圍內，並認為這段時間足以翻拍或其他行為。

原文出處：快新聞／黃國昌「不小心」帶走國防機密文件 北檢已完成分案

更多民視新聞報導

賴清德宣布了！3位最高票立委出戰縣市長 喊話人選「不團結一定輸」

國民黨2026選情超抖？團結度慘輸綠營、內鬥頻傳 鄭麗文出面發聲了

陳佩琪認偷看柯文哲電腦洩個資！四叉貓諷「這事」：只能當第三夫人

