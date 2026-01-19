即時中心／林韋慈報導

立法院外交及國防委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄，就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行報告並接受質詢，會議全程以秘密會議方式進行。然而會後卻傳出爭議，民眾黨立委黃國昌遭綠營爆料，疑似將機密資料帶出會議室，黃國昌也出面承認「不小心」夾帶資料離開，對此，民進黨立委林楚茵痛批黃國昌「不是第一天當立委了，怎麼變菜鳥。」

立委林楚茵指出，黃國昌身兼黨主席與總召，並非第一次擔任立委，卻在立院會議中稱「不小心帶走機密文件」，令人質疑其專業態度。林楚茵表示，當時立委王定宇正準備發表宣布，黃國昌急忙離席，議事人員隨即發現桌上機密文件不見，緊急喊停會議。

廣告 廣告

林楚茵批評，黃國昌以「不小心帶走」來形容事件僅30秒，但他已不是立院新鮮人，怎會出現如此不專業的行為。她也提到，黃國昌過去曾批評過陳昭姿委員，因院長投票時印泥沾到旁邊，認為這是不專業行為，現在自己卻犯下類似情況，顯得格外矛盾。

對此，黃國昌下午回應表示，發現自己不小心夾帶機密文件後，30秒後立刻掉頭將文件歸還，並強調整個過程相當清楚。





原文出處：快新聞／黃國昌「不小心」帶走國防機密文件？林楚茵：又不是菜鳥

更多民視新聞報導

高雄民調藍營領先？許智傑重申團結拚勝選 柯志恩這樣說

黎智英恐在獄中度過餘生！兒女奔走盼曙光 《國安法》宣判在即

藍炒作柯志恩民調領先？蔡秉璁轟：躲在同溫層的「數位文宣」

