黃國昌「不小心」帶走國防機密！沈伯洋提6點猛打臉

立法院外交國防委員會昨（19）日召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄列席，報告國防特別預算條例，沒想到原本不屬於外交國防委員會的民眾黨主席黃國昌，竟將部分機密資料帶出會議室。被抓包後，黃國昌辯稱「不小心的、時間不到30秒」、「民進黨立委沈伯洋抹黑」。對此，民進黨立委沈伯洋還原現場真相，並點出6大問題打臉黃國昌。

黃國昌「不小心」帶走國防機密文件，沈伯洋提6點打臉。（圖／翻攝畫面）

擔任會議主席的民進黨立委王定宇還原真相，當時黃國昌頭也不回走出去後，國防部軍官馬上回報，「我們的機密報告被帶出去了！」他趕緊裁示要對方去追回，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露」。

沈伯洋昨晚在臉書發文表示，「一堆出來護航的，為什麼連這種事也可以護航…不就很小的事情，道個歉就好嗎？」並藉此機會再列出6大機密會議的QA。

Q：機密會議可以帶手機嗎？

A：不可以，手機要放在外面鎖起來。

Q：有人帶密錄器怎麼辦？

A：整個場地會掃訊號，每個人進去之前也要被機器掃。

Q：那如果有人做筆記在身上怎麼辦？

A：理論上抄寫是做得到，所以針對這個bug，2024年我們有提出國會改革修法。結果大家也知道，就是有另一個號稱「國會改革」的法案過了，卻完全丟包我們寫的真改革。

Q：若有人就是記在腦子裡，然後出去打電話怎麼辦？

A：靠簽署保密協定來規範，而且洩露機密有刑責。

Q：機密資料怎麼回收？

A：資料都有編號，機密資料就是放在個別委員的桌上，最後才會回收。委員如果走出會議室，不會馬上回收，因為他可能是去別的地方質詢，或者上個廁所就要回來。今天這個狀況，就是因為發現，疑，怎麼位子上資料空了，大家嚇一跳。

Q：幹嘛提醒他！

A：我知道大家在開玩笑啦。但還是要提醒，那個資料流出去是很危險的，國防部的軍官是第一時間馬上衝出去要資料的。

黃國昌事後回應，「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

如今被黃國昌攻擊抹黑，沈伯洋無奈地說，「我說真的，台灣人應該是最厭惡這種，明明還在幫他找一個台階下，他還反過來咬你一口的行為，我們在裡面看得非常清楚」。

