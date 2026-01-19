黃國昌「不小心」帶走機密資料？陳柏惟戳破真實目的

【論壇中心／綜合報導】立法院外交及國防委員會今（19）日針對新台幣1.25兆元軍購特別條例，召開機密專報，邀請國防部長顧立雄報告並備質詢，不過，民眾黨立委黃國昌竟將機密資料帶出會場外，所幸資料第一時間被追回，事後黃國昌回應，是不小心將資料帶出，發現之後就立刻繳回，前後時間不到30秒，更批沈伯洋要對此刻意抹黑，「真的是省省吧」。

立法院榮譽顧問陳柏惟今日在《頭家來開講》節目中指出，黃國昌在國防軍購條例中，出現一個很大的問題就是「沒東西抄」，陳柏惟表示，民進黨的版本不可能借黃國昌抄作業，因此他只好「到美國找老大哥」，黃國昌認為「軍購大餐」的大廚肯定是美國，不是賴清德，因此想辦法到美國去想知道軍購的內容後，回來再「加油添醋」變成自己的版本，但事後卻被AIT狠狠打臉，AIT發了一個聲明表示「歡迎賴清德總統所提的1.25兆國防預算」，這表示國防韌性軍購條例「一個字都不能」，陳柏惟批評，黃國昌一輩子抄東西抄習慣了，連憲政法、財劃法也是改幾個字而已，「黃國昌的提案就是天下一大抄」。

面對批評，黃國昌下午出面接受媒體訪問，表示將自己的資料與國防部的機密資料放在一起，才會不小心帶走，並再度質疑「台灣為什麼要買這個東西」強調現在內容不能講，等美國國務院正式公開品項後，「大家會發現，那真的也不是什麼機密」。

