黃國昌：中國無權恣意抓捕通緝台灣公民

（中央社記者郭建伸台北12日電）總統賴清德表示，期待立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派立委聲援民進黨立委沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天指出，中國無權抓捕任何台灣公民，發生這樣的事情，政府應有積極作為；但讓人遺憾的是，看不到任何具體作為。

央視發布消息，稱對立委沈伯洋發出全球通緝令，賴總統昨天回覆此事時表示，中國對台灣並沒有管轄權，且沈伯洋並沒有任何違法。他非常期待韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

黃國昌今天上午接受媒體聯訪，被問及如何看待總統喊話韓國瑜共同聲援沈伯洋。

黃國昌表示，中國當然無權恣意抓捕，或是或發布通緝令抓捕任何台灣公民，發生這樣的事情，政府應有積極作為；但讓人遺憾的是，看不到民進黨政府任何具體行動，彷彿未來若有任何台灣公民遭到如此對待，賴總統唯一能展現的是拜託韓國瑜幫忙，看了真是不勝唏噓。

黃國昌表示，保護每一名公民是政府責無旁貸的責任，但民進黨政府除了喊口號，在自己土地上找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，相信看在很多台灣人眼中，都會覺得很難過。

此外，中廣前董事長趙少康日前與黃國昌便當會，並表示黃國昌跟他分享民眾黨內部民調，顯示2026新北市長選舉，不論是派台北市副市長李四川或是黃國昌，與民進黨立委蘇巧慧對決能獲勝。

黃國昌回應，他的確有意願參選新北市長，不過這是民眾黨的內部民調，既然是內部民調，他就不會拿出來在媒體上炒新聞。（編輯：張若瑤）1141112