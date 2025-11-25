黃國昌：中美對抗川習仍可溝通 兩岸能否秉持善意盡量對話

民眾黨主席黃國昌率青年團訪日。廖瑞祥攝



中國官媒《新華社》報導中國國家主席習近平昨天跟美國總統川普通話提到台灣問題，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。民眾黨主席黃國昌今（11/25）表示，中美在世界上有對抗、有競爭，但都沒有因此阻礙中美的領袖可以對話，台灣和中國彼此之間當然有競爭也有衝突，但除了衝突和競爭之外，「我們能不能秉持善意，盡量對話溝通尋求共識？」

黃國昌今率領青年團出訪日本四天，會前接受聯訪。針對中國官媒報導，習近平稱台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，黃國昌說，習近平所講的那一段，大概是中國長期以來的主張。對台灣來講，怎麼樣維護自己的自由、民主、人權、法治，是在台灣目前大家共同努力的方向，也是民眾黨非常重要的原則。

黃國昌也說，中美在世界上有對抗、有競爭，但都沒有因此阻礙中美的領袖可以對話、溝通、交談，甚至在一些重要的經貿事項上獲得共識。對於台灣來講，值得深思的是，台灣和中國彼此之間當然有競爭也有衝突，但除了衝突和競爭之外，「我們能不能秉持善意，盡量對話溝通尋求共識？」該衝突的時候衝突，該對抗的時候對抗，但該溝通的時候、甚至該合作的時候就要合作，必須再次強調，只有區域安全，台灣才能安全。

