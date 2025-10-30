黃國昌：保護對等尊嚴 不排斥跟習近平見面

（中央社記者郭建伸台北30日電）民眾黨主席黃國昌今天被問及是否願意跟中共總書記習近平見面，他表示，當然不排斥，不要故步自封、自我設限。並指總統賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶，為什麼他不能邀請習近平吃雞排，但坦言自己還在黑名單上比較尷尬。

國民黨主席當選人鄭麗文20日接受廣播專訪，被問及是否可能赴中見習近平，她說，當然要見習近平，如果能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼工作都願意做、什麼人都願意見。

黃國昌今天上午接受「千秋萬事」廣播節目專訪。主持人王淺秋指出，如果有機會跟大陸領導人見面時，民眾黨態度為何。

黃國昌表示，民眾黨的兩岸路線會延續前黨主席柯文哲的「台灣自主，兩岸和平」主軸，台灣自主就是要確保民主法治與人權，其次是台灣不希望被中共併吞，過程中如何保有台灣自主性、主體性，避免兩岸擦槍走火、發生戰爭，這需要領導人智慧，對於促進兩邊溝通對話，民眾黨向來持開放態度。

黃國昌表示，儘管兩岸彼此間有歧異，但需正視的是，大陸仍有許多台商，兩岸經貿緊密，這樣的情況下怎麼可能不對談、不溝通；若都不對談、不溝通，那海基會、陸委會都可以廢除，陸委會的功能不該是讓副主委梁文傑開記者會講狠話。

王淺秋詢問，如果有機會的話，是否願意見習近平。

黃國昌表示，雖然有些重要前提，包括保護對等尊嚴等，需要謹慎鋪排，但基本態度是開大門、走大路，不過他比較尷尬，因為他還在大陸的黑名單上。

王淺秋追問，假設陸方釋放善意，把黃國昌從黑名單取消，是否會像網紅館長陳之漢一樣訪陸，甚至願意與大陸領導人見面。

黃國昌表示，他當然不排斥，不要故步自封、自我設限，賴總統都可以想邀習近平喝珍珠奶茶，為什麼他不能邀請習近平吃雞排。（編輯：蘇志宗）1141030