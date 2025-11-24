黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩

政治中心／李汶臻報導

涉入政治獻金案、京華城等弊案的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，今年9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。自他交保出關以來，有關民眾黨恐面臨「兩個太陽內鬥之爭」的說法就甚囂塵上；柯文哲今（24日）晚間在IG釋出一段他與民眾黨主席黃國昌同框露臉的對談影片，其中針對「兩個太陽」的話題，柯文哲本人脫口「這番話」首度鬆口認了。





柯文哲、黃國昌最新同框對談影片曝光。（圖／翻攝自IG@柯文哲）

柯文哲今（24日）晚間透過社群IG釋出一段他與黃國昌對談的影片，對於外界議論多時的「柯黃二人宛如兩個太陽」、「民眾黨爆發兩個太陽之爭」的討論聲浪，民眾黨小編趁機抱怨黨內行程太緊密並笑虧前後任主席：「一個太陽出去，還有另外一個太陽」，讓大家難以真正休息。接著小編還故意反問阿北「你有覺得現場很熱嗎？」，柯文哲一下沒會意過來回應稱「不會啊，我都覺得不夠熱」，而當聽見小編繼續補刀說：「這裡有兩個太陽」後，柯文哲立刻秒懂並哈哈大笑。而對於「兩個太陽」的說法，柯文哲也首度正面回應了。他直言「兩個太陽，比沒有太陽好」，並稱民眾黨現在根本就是小黨，「兩個太陽都怕不夠熱」。

柯文哲鬆口談「兩個太陽」議題，脫口稱：「兩個太陽，比沒有太陽好」。（圖／翻攝自IG@柯文哲）





另一方面，民眾黨團總召黃國昌明（25）日將率團訪問日本，恰逢近期中日兩國關係因日本新任女首相高市早苗的「台灣有事」發言而迅速惡化，小編也詢問柯文哲有什麼需要提醒黃國昌。阿北似乎對於黃國昌很放心，表示「他哪裡需要我提醒」並指出，「反正戰略確定，剩下就是應變」。最後在被問及「有沒有要記得提醒國昌主席，買禮物給妻兒」時，柯文哲突然眼神躲避鏡頭沈默了，並表態自己為了防止別人比較，「從來不買禮物」。

柯文哲被問一事，當場沈默、眼神狂飄、不敢看鏡頭。（圖／翻攝自IG@柯文哲）





黃國昌也非常醒目地幫腔阿北說：「為了避免陷主席於不義，所以我絕對不買」，柯文哲最後還忍不住繼續碎唸：「不然我會很麻法」。柯黃兩人最新互動流出後，吸引大批小草湧入留言：「阿北好可愛」、「阿北看起來氣色很好」、「阿北的直球演講要回歸」、「兩個太陽就是任性！」。

柯文哲、黃國昌同框逗趣互動全被拍。（圖／翻攝自IG@柯文哲）









原文出處：民眾黨爆「兩個太陽內鬥」柯文哲鬆口了！問到黃國昌「阿北眼神狂飄」畫面流出

