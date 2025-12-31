黃國昌「健康之路」紀錄片 曝一年增肌減脂心路歷程

台北市 / 林彥廷 綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前宣布將推出個人寫真集，引發熱烈討論，而黃國昌今（31）日公布「健康之路全紀錄」影片，記錄他一年增肌減脂的心路歷程。

黃國昌表示，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了。這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」！

黃國昌指出，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有我的教練，天使耐心魔鬼手段，以及紀錄我體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴我能夠持續的「收工，明天再練」。

黃國昌表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好。

