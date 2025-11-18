黃國昌「偷臭阿館」抓到了？狂喬4秒喊：好軟

政治中心／李汶臻報導

以經營健身房起家的網紅館長（陳之漢），近期遭資深員工毀滅性爆料，讓一連串金錢糾紛和私密性醜聞爭議，全都被端上檯面。與此同時，與館長私交甚篤、被外界喻為「好麻吉」的黃國昌近來也遭質疑涉貪、被人檢舉。面對遭控收錢200萬元質詢一事，黃國昌今（18日）在記者會上公開反嗆週刊，不過他在鏡頭前上下左右、一頓猛喬麥克風的畫面，卻意外引發討論；就有人見他亂拗麥克風期間，脫口的「這番話」給嚇到，忍不住反問：「是不是在偷臭阿館」。

網紅館長陳之漢近日遭資深員工毀滅性爆料，本人已開直播否認指控內容全屬不實。（圖／翻攝館長YT）





網紅「館長」陳之漢日前遭3名資深員工接連爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為。館長隨後也開直播強調，指控內容全屬不實。對於「好麻吉」深陷風暴，黃國昌僅回應稱：「我們『外人』真的不太適合做評論，再加上館長自己有說明，一切就依館長的說明為主」。

民眾黨主席黃國昌（左）與館長（右）私交甚篤，被外界喻為「好麻吉」的兩人，近來雙雙捲入輿論風暴。（圖／民視新聞資料照、翻攝自臉書@館長）





如今，黃國昌疑似在公開「偷臭」館長遭網友抓包。臉書粉專「Mr.柯學先生」18日轉貼黃國昌現身記者會，回應遭控收錢質詢、被人檢舉貪污，而遭北檢列他字案被告調查一事的相關片段。畫面可見，黃國昌面前的麥克風「挺不起來」，讓他本人不得不動手猛喬，只見他上下左右一段擺弄麥克風，接著脫口喊：「這是不是壞掉了」，隨後還張著嘴、看向遠處的工作人員抱怨說：「超軟啊」。

黃國昌被爆涉貪，記者會「手部1動作」狂拗4秒全網笑翻：是在偷臭阿館嗎。（圖／民視新聞）





短短4秒鐘的影片曝光，讓不少網友全笑翻，湧入留言狂酸：「心慌意亂了慘了」、「真的很粗魯，公家的東西都這樣亂拗，壞了也不是花你的」、「不是太軟是底座太鬆了」「他嘶吼到連麥克風都不『挺』他了」，而粉專「Mr.柯學先生」則直接質問黃國昌：「是不是在偷臭阿館」。

回顧黃國昌涉貪案，週刊日前踢爆稱「凱思國際」今年收到新台幣200萬元的神祕注資，來源被發現是成衣大廠「臺雅集團」已故董事長沈裕雄之子沈淳浤；而巧合的是，黃國昌在今年6月立院司法委員會上高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，遭質疑形同收賄對價。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

