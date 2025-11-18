黃國昌「偷臭阿館」抓到了？狂喬4秒喊：好軟
政治中心／李汶臻報導
以經營健身房起家的網紅館長（陳之漢），近期遭資深員工毀滅性爆料，讓一連串金錢糾紛和私密性醜聞爭議，全都被端上檯面。與此同時，與館長私交甚篤、被外界喻為「好麻吉」的黃國昌近來也遭質疑涉貪、被人檢舉。面對遭控收錢200萬元質詢一事，黃國昌今（18日）在記者會上公開反嗆週刊，不過他在鏡頭前上下左右、一頓猛喬麥克風的畫面，卻意外引發討論；就有人見他亂拗麥克風期間，脫口的「這番話」給嚇到，忍不住反問：「是不是在偷臭阿館」。
網紅館長陳之漢近日遭資深員工毀滅性爆料，本人已開直播否認指控內容全屬不實。（圖／翻攝館長YT）
網紅「館長」陳之漢日前遭3名資深員工接連爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為。館長隨後也開直播強調，指控內容全屬不實。對於「好麻吉」深陷風暴，黃國昌僅回應稱：「我們『外人』真的不太適合做評論，再加上館長自己有說明，一切就依館長的說明為主」。
民眾黨主席黃國昌（左）與館長（右）私交甚篤，被外界喻為「好麻吉」的兩人，近來雙雙捲入輿論風暴。（圖／民視新聞資料照、翻攝自臉書@館長）
如今，黃國昌疑似在公開「偷臭」館長遭網友抓包。臉書粉專「Mr.柯學先生」18日轉貼黃國昌現身記者會，回應遭控收錢質詢、被人檢舉貪污，而遭北檢列他字案被告調查一事的相關片段。畫面可見，黃國昌面前的麥克風「挺不起來」，讓他本人不得不動手猛喬，只見他上下左右一段擺弄麥克風，接著脫口喊：「這是不是壞掉了」，隨後還張著嘴、看向遠處的工作人員抱怨說：「超軟啊」。
黃國昌被爆涉貪，記者會「手部1動作」狂拗4秒全網笑翻：是在偷臭阿館嗎。（圖／民視新聞）
短短4秒鐘的影片曝光，讓不少網友全笑翻，湧入留言狂酸：「心慌意亂了慘了」、「真的很粗魯，公家的東西都這樣亂拗，壞了也不是花你的」、「不是太軟是底座太鬆了」「他嘶吼到連麥克風都不『挺』他了」，而粉專「Mr.柯學先生」則直接質問黃國昌：「是不是在偷臭阿館」。
回顧黃國昌涉貪案，週刊日前踢爆稱「凱思國際」今年收到新台幣200萬元的神祕注資，來源被發現是成衣大廠「臺雅集團」已故董事長沈裕雄之子沈淳浤；而巧合的是，黃國昌在今年6月立院司法委員會上高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，遭質疑形同收賄對價。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：爆涉貪「黃國昌狗仔金流」被挖！手部1動作「狂拗4秒」網驚：偷臭阿館？
更多民視新聞報導
同涉貪「黃國昌、柯文哲」差在哪？律師列6點全說了
「高雄人」王必勝表態了？讚邱議瑩：值得託付的人選
女獄警禱告室激戰4分鐘！爽吃男囚「不只一位」
其他人也在看
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 3 天前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
泰勒絲2025街拍手袋盤點：這幾款LV愛包重複亮相、姊妹聚會有The Row、Dior美包加持
泰勒絲（Taylor Swift）2025年不僅發行了新專輯《The Life of a Showgirl》，幾乎稱霸全球音樂榜，更與男友崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）宣布訂婚，愛情事業兩得意，而泰勒絲私下的穿搭依然是粉絲與媒體們marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 3 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳美鳳緊急飛泰國慶生！對象是超大咖天后 全體變裝傳統服飾變小嫩妹
資深女星陳美鳳昨（17日）分享飛往曼谷，與多年好友藍心湄一起慶祝 60 歲生日的歡樂旅程。雖然兩人性格南轅北轍，一位細膩溫柔、一位快人快語，但多年的深厚情誼讓這趟生日旅行顯得特別珍貴。陳美鳳笑說：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦，還好有妳！」充滿暖心感情。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 1 天前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前