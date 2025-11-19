黃國昌：兩岸名詞吵了30幾年、然後呢？ 要實現什麼價值？

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一／攝

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的兩黨領袖高峰會談今（19日）下午舉行，由於鄭麗文上任以來，常被外界質疑立場過於傾中，國民黨副主席蕭旭岑稱鄭的兩岸路線是「回歸一中憲法」，包括「一國兩區」論述，更引發爭議。

黃國昌被問到是否與鄭麗文在兩岸議題達成共識，他稱，邀台灣人共同思考，與其在名詞或意識形態打轉，不如立下目標要達成什麼價值，過去有十種不同名詞，彼此有什麼差異，搞了 30 幾年，然後呢？

「鄭黃會」下午3時於新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行，除了兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席外，國民黨方由與黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及國民黨團傅崐萁，以及民眾黨方則由黨秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡與會。

雙方歷經一小時對談後，進行媒體聯訪，由民眾黨與國民黨各自點 3 家媒體進行提問。媒體詢問，怎麼看鄭麗文說國民黨目標拿下南一都當目標？而民眾黨是否一定要拿到新竹、宜蘭、嘉義？另兩黨合作的話，要討論兩岸議題，是否達成共識？黃國昌說，相信鄭麗文當選國民黨主席後，作為黨主席，對國民黨的未來發展提出一些目標，這是理所當然，完全可以理解，他不是不願意回答，而是今天會談中，他已經說得很清楚，民眾黨會把國家利益放在政黨利益上。

黃國昌指出，今天跟鄭麗文討論的是台灣共同未來，不是民眾黨接下來在地方選舉中要拿幾席，更重要的是，他們能不能找到最強的團隊，帶給台灣最佳地方治理，這才是他關心的問題；未來邁向這目標的道路上，可以發展出符合台灣需求的「台灣模式」，這個跟民進黨講的「高關稅台灣模式」不太一樣，民進黨講的是不曉得暫時關稅到何時，讓人完全聽不懂，而是一個可長可久，為台灣接下來地方治理樹立典範的台灣模式。

黃國昌提到，至於剛提到兩岸問題，這問題當然必須要面對，但他也要邀請，不僅僅是媒體，而是所有台灣人民大家共同來思考這件事，與其在名詞上或意識形態上打轉，我們不如要立下的目標是，我們要實現什麼價值、達成什麼目標？因為他從年輕時到現在，討論這件事，到今年快 53 歲，可以保證，他可以說過去到現在十種不同名詞，彼此有什麼差異，搞了 30 幾年，然後呢？創造了什麼改變？

黃國昌稱，民進黨有台獨黨綱，他們說現在台獨黨綱沒有凍結，但被《台灣前途決議文》取代，這訊息對他來講不重要，重要是怎麼樣讓台灣真的捍衛自由、民主、法治、人權的生活方式，怎麼樣帶給台灣人更好的生活，才是值得捲起衣袖、努力打拚的目標。

