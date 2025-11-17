黃國昌「再進校園演講」網狂酸！四叉貓幫擬「9回應」

政治中心／于士宸報導

繼政大政治系學會宣布將於本月20日邀請民眾黨主席黃國昌到校園宣講後，東吳大學政治系學生會昨晚（16）在臉書粉專發布消息，表示黃國昌將於下個月3日晚間7時，在東吳大學外雙溪校區舉辦題為「社會運動的下一步：走進體制內的抗爭者」的講座，與師生及民眾分享其觀點與經驗。消息一出，立刻引發學生與網友熱議，不少人留言調侃「請鬼拿藥單」，網紅「四叉貓」劉宇也針對此消息，提前幫黃國昌擬好可能面對的學生問題回應，掀起全網熱議。

東吳大學政治系學生會宣布，黃國昌將於12月3日到校進行「社會運動的下一步 走進體制內的抗爭者」講座。（圖／翻攝自東吳大學政治學系學生會臉書）





東吳大學政治系學生會昨日在臉書粉專宣布，12月將邀請民眾黨主席黃國昌到校進行演講，講題涵蓋「街頭運動與政黨政治的交互作用」、以及他從「抗議者」走向「體制內改革者」的身分轉換經驗，盼提供學生不同視角的公共議題討論。不過，活動消息一曝光便瞬間在校內外引發熱烈議論，許多學生與網友紛紛留言嘲諷：「本次活動不開放Q&A，僅開放Q&B」、「問A答B」、「黃國昌可以不報名就參加自行車活動，那我是不是也能不報名就直接去聽講？」，更有人酸道「請鬼拿藥單」、「會咆哮嗎？會噴口水嗎？」嘲諷聲浪不斷，讓活動尚未舉行便先掀起一波網路風暴。





網紅四叉貓幫黃國昌擬好可能面對的學生問題回應。（圖／翻攝自 Threads ＠4xgay）





對此，網紅四叉貓得知消息後，馬上在社群平台Threads發文，大酸「下個月黃國昌要去東吳大學演講，這次黃國昌會怎麼回答學生們的提問呢？」。接著開始擬定9種不同情境，幫黃國昌預先訂好回答說詞，包括：「我太太非常不高興，他要我根本不要回應」、「我對此毫無所悉，一切就是依法辦理」、「這種沒有事實基礎的人格毀滅大可不必」、「變態貓的提問沒有回應的必要，還有其他要問的嗎？」、「這是什麼白癡問題？」、「我是學法律的，很注重邏輯問題」、「出來辯論！！！」、「這是什麼科幻小說？鏡週刊道歉！」、「太離譜了！賴清德下台！」。













