黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導
民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。
柯文哲（右）抱怨愛妻陳佩琪（左）每天給她做飯，害他長胖。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）
柯文哲YT上傳近40分鐘的最新影片，內容記錄他體驗男仕理髮並與髮型師閒聊的全過程，理髮過程中他不忘自嘲，「以前被關進去的時候是阿北，出來變阿公了」。剪完頭髮後，幕僚問他是否有比看守所剪得好？柯文哲的回應疑似再度偷臭北所：「那品質差太多了，那是寵物美容院」。
柯文哲透露出關兩個月的真實體重，目前已達到76公斤，足足胖了2公斤。（圖／翻攝自YT@柯文哲）
而柯文哲在與髮型師閒聊的全過程中，還不忘放閃秀恩愛。他抱怨妻子陳佩琪退休在家「沒事幹」，每天煮飯給他吃害到他出關兩個月就胖了2公斤。阿北還大方透露自己如今的真實體重76公斤，而在看守所裡最低有掉到剩71公斤。面對阿北覺得自己胖了，幕僚和髮型師當即勸他要多運動，更提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下只是淡淡回應「還沒還沒」。
黃國昌被爆料常常去館長健身房。（圖／翻攝自YT@柯文哲）
聽聞旁人一搭一唱說道「讓國昌帶你去呀」、「對，他常常都會去」之後，阿北立即順勢急轉話題並脫口說：「其實黃國昌判若兩人，跟以前長得不太一樣」，畫外音先是傳出一聲尬笑，之後小心詢問：「這是有失言邊緣嗎？」。旁人見此情形馬上緩頰說：「變瘦、變瘦了啦」，阿北也馬上接話說：「對啦，變黑變瘦啦，臉型完全不一樣」。
柯文哲被眾人拱「上館長健身房」，當下反應超秒。（圖／翻攝自YT@柯文哲）
原文出處：被問館長「柯文哲反應超妙」急轉話題！稱黃國昌「判若兩人」全程突尬掉
