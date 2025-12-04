「黃國昌一副要被抓去的樣子」 柯文哲嘆：還在吹牛D槽很滿

民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌今（4）日晚間在柯文哲官方頻道開直播。談到近期黃國昌捲入風波，柯文哲直言，有時候在網路或YouTube上看到消息，「天哪，好像一副黃國昌要被抓去的樣子。」他表示，自己電腦的D槽不滿，都被搜索成這樣，「你（黃國昌）還在外面吹牛說什麼D槽很滿，你越是這樣講，他們越有興趣」。

柯文哲坦言，對黃國昌有點擔心，一年前有人說要抓他，他還笑說開什麼玩笑，黃國昌沒做壞事，緊張什麼？後來發現不是這樣。柯文哲接著看著黃國昌說「我看你都不怕嗎？」黃國昌回應，如果因此而害怕，就會落入民進黨要的境地，因為他們就是要削減監督政府的能量，要打掉揭弊的正當性，這是民進黨最重要的兩個目的，「我會不會怕？我知道他們要達到的目的，但我必須要說，與其說怕，不如說愧疚。」

黃國昌指出，民進黨現在不僅針對他個人，連他的太太、小孩、辦公室助理，鋪天蓋地的打，對民進黨而言，基本的良善與人性全部都被抹煞，只有政治鬥爭。

黃國昌（左）直批，對民進黨而言，基本的良善與人性全部都被抹煞，只有政治鬥爭。（取自柯文哲YT）

「現在更可怕的是動用國家機器。」柯文哲透露，最近在辯論庭上讀資料，一開始聽說檢調要對他採取司法行動，「我說開什麼玩笑，我連容積率840％都不知道，代表我都沒碰，再怎麼樣出問題也不會到我身上」，後來才知道檢調開搜索票法官都不會拒絕，且故事都由他們編，法官也沒有辦法一一求證指控是否為真，就是在騙票。

柯文哲直言，後來他才了解檢調手法，先騙搜索票搜索，「你（黃國昌）還在外面吹牛說什麼D槽很滿，你越是這樣講，他們越有興趣，我D槽不滿、沒什麼東西的，他們都用這招」。柯文哲提醒黃國昌不要太放心，不要低估民進黨無恥的程度。

