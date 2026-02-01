黃國昌、劉和然夾擊 李四川喊「我住新北市」：春節前一定美艷

蔣萬安、李四川可能聯袂參選雙北市長。資料照 台北市政府提供



民眾黨主席黃國昌卸任立委後2月1日成立新北市長競選總部，國民黨新北市副市長劉和然也不放棄參選，被視為國民黨最強黑馬的台北市副市長李四川最新發文「我住在新北市」，大談市政願景，並語帶雙關指夜櫻在春前一定美艷。

李四川昨（31日）在臉書發文「內湖樂活公園賞夜櫻」表示，「有花的城市，才有品味」。他說，內湖樂活公園夜櫻季已開始，櫻花雖然只開了兩成，但花蕾飽滿，春節前滿開，一定美艷，請大家搭捷運來賞夜櫻。李四川說，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」

國民黨新北市長提名人選未定，市黨部原計畫北市副市長李四川及新北市副市長劉和然一月底前見面協調，但直到昨天「李劉會」仍未成，黨部強調，農曆年前一定會確認人選。不過面對民進黨參選人蘇巧慧民調逐漸趕上，藍營基層坦言仍有壓力。

黃國昌日前表示，卸任立委後將投入新北市長選舉，2月1日就會成立競選總部，歡迎所有新北市民一起湊熱鬧，前中廣董事長趙少康也有通知他將會出席。每周一晚間的直播會繼續進行，「未來只會增加，絕對不會減少」。因為他當立委時不能當律師，未來應該會去登錄律師工作，有需要的時候披上法袍。

