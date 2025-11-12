黃國昌「北高360」遭疑根本沒報名...林修民指沒號碼參賽「就是竊盜｣：讓參賽者生命安全置於危險當中

民眾黨主席黃國昌日前參加「北高360」活動，從新北八里南下騎至高雄，不料被政治網紅「四叉貓」劉宇表示，黃的照片中都未見主辦單位要求佩戴的安全帽標號、尾帶，質疑其是忘了還是根本沒繳費報名。對此，經常參加國內外馬拉松賽事的科技專欄作家林修民指出，沒報名跑去參賽，不僅佔用到原參賽者的資源，最可怕的狀況是若有來路不明的人進入賽道中，恐造成所有活動人員生命的安全危險。

針對此事，林修民直言：「沒有號碼的參賽就是一種竊盜，而且讓真正參賽者的生命安全置於危險當中。」

林修民提到，黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，騎自行車挑戰新北八里到高雄左營360公里，並在10日下午在臉書貼出活動照片，表示完成「北高360」挑戰；而網紅四叉貓發文質疑黃國昌參加「北高360」挑戰賽是忘了貼忘了綁，還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙。



林修民指出，四叉貓質疑「北高360」的參加者都有在頭盔上貼編號，以及在帽子後面綁帽尾帶，並以同樣參加活動的藝人王仁甫做比對，活動規則寫著「頭盔帽貼請貼於安全帽正前方」、「帽尾帶繫於安全帽後方」。



林修民說，參加所有的運動比賽，都一定會給你一個號碼，如果是田徑通常就是會給你號碼布，而自行車就會給你貼紙貼在頭盔上面，做這些的目的就是要確保人是參賽者；而在賽道上面的裁判，他們的工作之一就是檢查在賽道上面的人是不是真正的參賽者，其中判斷的標準就是他到底有沒有號碼。



林修民表示，如果沒有報名跑去參加比賽，就會佔用到原本參賽者所使用的資源，例如很多有氧運動像跑步或是自行車賽，常常會有主辦單位會設立補給站，提供水或是運動飲料給予參賽者補給；若有其他非參賽者進入賽道並使用這些資源，就會排擠原先真正需要的人。



林修民也說，因為￼不是所有的補給都一定會夠，像前幾年的萬金石馬拉松和今年2025年的東京馬拉松就出現了補給站水不夠，參賽者被迫要自己自求多福的情況。他認為，沒有報名卻跑去參加最大的損失還不是只有偷竊原本屬於參賽者的資源而已，最可怕的狀況是來路不明的成員進入賽道當中，造成所有活動人員生命安全最大的危險。



林修民指出，越大的比賽，賽前的安全檢查就會越嚴格，例如2013年波士頓馬拉松爆炸案，就是一個非常典型的例子。他說，這也是為什麼像去年的巴黎奧運舉辦期間，巴黎做了有史以來最高規格的安全檢查。



林修民說，如果以世界六大馬拉松為例，比賽當天要進入會場之前，除了檢查選手的號碼布之外，隨身物品必須使用專用透明的袋子讓安全人員檢查，嚴格的規模不下於機場人員的安檢，這一切就是為了要確保這個活動能夠平安進行，如果沒有這些措施，隨便來路不明的人都可以進入賽道，這將會對所有參賽人員造成極高的危險。

