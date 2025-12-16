黃國昌「千萬金流」曝光？台派金主證稱：受託匯入凱思國際

（政治中心／綜合報導）民眾黨主席黃國昌涉貪案調查出現新進展，根據《鏡週刊》報導，一名傳產金主向檢調證實，2022年曾在黃國昌請託下匯款1000萬元至「凱思國際」，該筆款項隨後又轉入《民報》帳戶。檢調研判，此一金流不僅顯示黃國昌實際介入凱思與《民報》運作，也使外界對相關公司是否被用作資金中介產生質疑，案情被視為重大突破。

圖／據傳一名傳產金主向檢調證實，2022年曾在黃國昌請託下匯款1000萬元至「凱思國際」。（資料照）

報導指出，隨著金主證詞與金流資料曝光，檢調除持續釐清凱思國際與《民報》之間的資金往來，也擴大調查黃國昌是否另涉收受《鏡電視》前董座及臺雅集團資金等爭議；加上先前外界關注的「狗仔跟拍」事件與公司角色，相關疑點相互交織，讓過去以「戰神」形象自許的黃國昌，面臨更嚴峻的司法與社會檢驗。

據轉述，這名傳產金主原先不願投資《民報》，黃國昌其後改以「週轉需要」為由，向其借款1000萬元，並指定款項先匯入凱思國際帳戶。金主最終在2022年中旬完成匯款，凱思收款後不久即將同額資金轉入《民報》，形式上成為凱思投資《民報》的金流紀錄，但金主強調，自己並未同意直接投資媒體公司，整筆操作均依黃國昌指示而為。

圖／《民報》目前已更換經營團隊，現階段營運與黃國昌、人馬及凱思國際無關。（翻攝 Facebook／民報）

相關報導強調，《民報》約3年前收受凱思國際匯入的1000萬元資金，但目前已更換經營團隊，現階段營運與黃國昌、人馬及凱思國際無關。新團隊上任後也對外說明，現行財務與決策結構獨立，與爭議期間的資金往來切割。

檢調與媒體調查也發現，掛名凱思國際負責人的李麗娟與該名金主互不相識，雙方事前沒有任何往來。由於金主匯款僅聽從黃國昌安排，後續資金再由凱思轉入《民報》，加上凱思早先被指與立院質詢、特定案件聲援時點相互重疊，報導據此質疑，凱思國際實際上由黃國昌主導運作，李麗娟僅為名義負責人，相關公司結構恐被用作資金流轉與隱匿用途。

圖／位於北市安和路二段商辦大樓的「凱思國際」，因涉及「狗仔集團」爭議而受到關注。（翻攝 Google Maps）

此外，凱思國際登記於台北市安和路二段商辦大樓，被指為特定狗仔團隊聚集、分派任務的據點。知情人士表示，提供千萬元的金主並不認識狗仔，也未曾指揮或聯繫相關人員，更不清楚該址與跟拍行為有關，強調自己只是依黃國昌要求匯款到指定公司，對款項後續運用並不知情。

對於一連串指控，黃國昌過去多次公開否認「收錢辦事」與不法金流說法；相關資金流向與責任歸屬，目前仍由檢調持續偵辦中，尚待司法釐清。

