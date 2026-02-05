黃國昌：台美交往川普不談價值只在乎價格 不認為川普有多麽在意台灣主權

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美國總統川普昨（4）日晚間與中國國家主席習近平通話，川普稱與習近平討論許多重要議題，包括台灣，至於中國媒體則報導，習近平喊話美方務必慎重處理對台軍售問題。民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目專訪，談及此事時說，過去台美交往過程，川普談的從來不是民主、價值，而是「價格」，在意的只有台灣花多少錢買武器、移多少半導體去美國，對於台灣主權，他也不認為川普有那麼在意。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

對於川習通話中，川普只提到有談到台灣議題，習近平則盼美國好好處以對台軍售議題，並強調對台灣問題不退讓的態度。黃國昌今天接受廣播節目千秋萬事專訪時說，川普所展現出來的風格，基本上就是強人政治，而面對習近平，川普從來沒有罵習近平是獨裁者，基本上這些都不是川普關心的事。而過去台美交往過程，我方非常重視民主同盟跟價值，但大家仔細看川普上任後至今的表現跟發言，其實談的從來不是民主也不是價值，「他從頭到尾談的都是價格。」

黃國昌認為，川普在意的是利用大國博弈外交過程中，美國可以得到什麼好處。川普是以美國優先、美國利益作為最高指導原則，因此跟習近平兩者互動，某程度是種戰略夥伴關係，因此昨天中美雙方的文章可清楚看出，中國對美農產品或美能源採購，這才是川普最關心的事情。

黃國昌指出，對於台灣，大家也可發現川普在意的是台灣花多少錢買武器、移多少半導體製程到美國去，從頭到尾在乎的只有美國利益，當然川普作為美國總統完全以美國本位出發，外界很難說他是錯的，但在局勢上，台灣要自己看清楚，怎麼避免成為中美博弈外交時的談判籌碼，這是台灣要格外小心的。

黃國昌認為，美國前一份國家安全戰略報告，出現5次台灣，此次台灣一次都沒出現過，從美國角度來看，這是川普非常有意識的在為4月與習近平會面奠下基礎，在面對美中大國博弈外交過程中，台灣重要的是怎麼樣讓台灣利益在過程裡不被犧牲，且還要獲得保護。

黃國昌表示，面對大國時，台灣捍衛的價值、希望達成的目標是什麼？這件事情真的要想清楚、謀定而後動，而非傻傻的人家開口要什麼台灣就百分百配合，配合人家後，人家拿到他要的東西，真的有把你當回事嗎？川普與習近平都是政治、軍事強人，可發現川普跟中國討論時，基本上不太討論軍事議題，在乎的是要拿到經濟利益，對於台灣主權，他也不認為川普有那麼在意。



