黃國昌「合照高市辦公桌」！他列「2觀點」籲日小心1事

政治中心／于士宸報導

近期正值日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」言論、引發中日敏感對立之際，民眾黨主席黃國昌昨日（25）受邀率青年團赴日進行交流訪問。然而，一行人在高市早苗的辦公室內，與她的「木桌」合照的照片曝光後，意外引起網友嘲諷，更酸稱「是去蹭日本總理的桌子」。對此，律師林智群提出不同看法，他表示自己從照片中看到的重點與多數人不同，並點出「2觀點」，直言過去馬政府時期，台灣曾派出不會日語的駐日代表，導致台灣官員與民意代表「連總理的辦公室門都踏不進去」。

黃國昌昨日受日本自民黨邀約，率民眾黨赴日進行交流訪問。（圖／翻攝畫面）













黃國昌合照高市早苗辦公桌的畫面遭網酸「是去蹭日本總理的桌子」。（圖／翻攝自台灣民眾黨臉書）









律師林智群今日（26）在臉書發文，針對黃國昌率領民眾黨一行人赴日交流時，與日相高市早苗「桌子」合照的畫面做出評論。林智群表示，當一堆人酸黃國昌「去蹭日本總理的桌子」的同時，自己則有不同的觀點，直言自己看到的有2項觀點。第一，「民進黨經營台日關係有成」；第二，「民進黨派的駐日代表沒有給民眾黨『穿小鞋』」，還是盡力安排行程，連日本總理的辦公室都進去了。林智群回憶起昔日馬英九總統時代，指當時政府派不會日語的駐日代表，台灣官員或民意代表連總理的辦公室都進不去。如今，現在連民眾黨這種白裡透紅的身分，我們的駐日代表還是幫他們安排進總理的總裁辦公室，沒有因為黨派立場而給民眾黨次等待遇。





林智群呼籲自民黨「應該確認一下桌子有沒有被貼監聽器」，暗酸黃國昌。（圖／翻攝自林智群臉書）





貼文曝光後，掀起網友一片熱議，而林智群也在一小時後再度發文，暗酸曾遭《鏡週刊》爆料養狗仔跟監的黃國昌：「狗仔王黃國昌拜訪過高市早苗的辦公室之後，自民黨應該確認一下桌子有沒有被貼監聽器」。不忘呼籲日方「小心一點準沒錯」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

