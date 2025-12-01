黃國昌「四大金釵」空降引不滿？ 黨中央暫無回應

台北市 / 綜合報導

自從2024立委選舉失利後，原民眾黨發言人李有宜，持續深耕地方並打算再戰2026議員選舉，但昨（30）日無預警宣布退出民眾黨，資深媒體人黃光芹就透露，李有宜長期遭到黨內冷暴力，加上黨主席黃國昌有意扶持自己人參選。前民眾黨秘書長謝立功就喊話黃國昌，不要忘了故人，對此，民眾黨暫無回應。

前民眾黨發言人李有宜(11.30)說：「希望可以心無旁鶩，所以才會退出黨務還有黨職。」前民眾黨發言人李有宜宣布退黨，引發外界聯想是否源於黨內派系角力，資深媒體人黃光芹(11.30)說：「(李有宜被)冷暴力期間那麼長，這個潛台詞是要告訴你什麼，我就跟你熬嘛，我熬到你有一天受不了嘛。」

回顧2024立委選舉，李有宜在「藍白合示範區」五股三蘆，一舉拿下8萬4千多票，被視為民眾黨在地布局的適合人選，不過黨內卻由金門出身的周曉芸空降，並擔任黃國昌地方服務處主任，大動作掛上看板之外，更時常站在黃國昌身旁C位，李有宜黨內發揮空間明顯被壓縮，自知無法出線因而退黨，也讓前民眾黨秘書長謝立功有感而發。

前民眾黨秘書長謝立功說：「所謂四大金釵或五大金釵的事情，我相信默默耕耘的人心中，一定很不是味道。」呼籲黨中央別再讓戰將黯然離去，只是黨主席黃國昌早已佈局「四大金釵」，參戰2026新北議員選舉。

除了三蘆區主任周曉芸板橋林子宇，中和推出陳怡君，但張啓楷辦公室主任王如意，2022年就曾參選中和區議員，如今也持續在地方服務，汐金萬區則有陳語倢，自然也壓縮深耕多年的新北黨部汐止區主任黃守仕的參選空間。

民眾黨新北市黨部汐止區主任黃守仕VS.記者說：「可以提名啦，因為說真的，拖了也滿長一段時間，像他(黃國昌)有一些活動有通知你們可以一起出席嗎，他們那邊是國昌辦公室的活動，他頂多就是通知新北市(黨部)的執行長。」

儘管當事人話說的保守，但地方早對空降人選表達不滿，對此民眾黨暫未回應，能確定的是，如何整合2026最強人選彌平黨內紛爭，考驗黃主席調和鼎鼐的功夫。

