黃國昌：國會助理費制度化非常重要 不是個案除罪化

（中央社記者陳俊華台北14日電）國會助理費除罪化修法爭議，民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨立場清楚，助理費的制度化、法制化非常重要，會開大門、走大路，不是個案除罪化，公款公用是沒有辦法退讓的底線。

黃國昌上午與新北市議員陳世軒、民眾黨新北市黨部主委周台竹、國際部主任林子宇等人舉行記者會，宣布12月27日下午在新莊宏匯廣場ZEPP將舉辦「為新北應援」活動，因場地座位有限，15日晚間8時將在直播中開放索票。

黃國昌已表態有意角逐新北市長，陳世軒問，27日是否就是正式宣布大會。黃國昌說，比較重要的是，為新北加油、應援是這場活動主軸，至於當天會出現什麼神秘嘉賓、團體與表演，請大家拭目以待，「12月27日是個適合的時間」。

媒體詢問，當天活動是否會邀請前民眾黨主席柯文哲。黃國昌說，神秘嘉賓要先賣關子，「老大（柯文哲）讓他自己宣布，我不要幫他做決定。」至於民眾黨跟國民黨面對2026選戰，合作都按照進度順利進行中，先談政見、政策後，再談選區合作、推出最強縣市長團隊。

黃國昌表示，目前智庫初步對接工作已完成，民眾黨會盤整全國候選人的共通政見，等黨內討論、意見收攏後，國民黨智庫也有相應作業；縣市長提名時程，民眾黨會按照既定節奏進行，有最大誠意、善意跟國民黨共推一組最強團隊。

另外，國民黨立委陳玉珍提出國會助理費除罪化修法，引發討論，自由時報報導，民眾黨立法院黨團12日討論初步決定「擱置」，黃國昌和柯文哲都認為不宜再搞下去。

黃國昌表示，12日晚上他有跟柯文哲見面，主要談的是面對民進黨政府打算要毀憲亂政，民眾黨該怎麼辦；「我跟柯老大提到2026選戰布局」，布局區域目前還沒公諸在媒體上，成熟時會再報告，但助理費的事不在討論範圍。

黃國昌說，民眾黨立場清楚，助理費的制度化、法制化非常重要，不該讓有關助理費爭議，變成司法初一、十五不一樣的問題根源，很多法官判決中都明確點出這點，很多台灣人民看不懂，為什麼行為態樣都一樣，有些用貪污辦、有些是偽造私文書辦，甚至極少數、特定案件最後都沒事。

黃國昌表示，民眾黨開大門、走大路，不是個案除罪化，公款公用是沒有辦法退讓的底線，在這基本原則上願虛心傾聽各界意見，譬如有些地方議會助理反映，竟然沒有加班費，這是滿嚴重的事。但是沒有特定時程，也沒有特定要為哪個個案處理的政治動機跟目的。（編輯：蘇志宗）1141214