黃國昌「壯烈」畢業秀 媒體人曝：選新北市長肯定找理由溜之大吉

記者李鴻典／台北報導

為貫徹民眾黨不分區立委2年條款，民眾黨主席黃國昌5日說，他已簽署辭職書，任期到1月底，其他立委也是如此。黃國昌也透露，柯文哲曾向他提過續留立法院的事，但他希望外界認為「民眾黨是有制度的黨」。資深媒體人詹凌瑀對此表示，遵守黨內規定是義務，怎麼搞得好像是什麼悲壯的犧牲一樣？作秀的功力真的是無人能及。2月1日後，我們的耳朵終於可以清靜了。

傳白委對兩年條款有意見，黃國昌，誰有意見？說的出來嗎？（圖／翻攝畫面）

詹凌瑀撰文《國昌老師的「壯烈」畢業秀》，她說，來聊聊這位「咆哮影帝」的邏輯有多荒謬。首先，黃國昌簽辭職書有什麼好拿來張揚的？這根本就是民眾黨不分區立委原本就定好的「兩年條款」不是嗎？遵守黨內規定是義務，怎麼搞得好像是什麼悲壯的犧牲一樣？

說穿了，不就是因為阿北柯文哲遲遲不願意對兩年條款鬆口，不想為你破例，你才「不得不」簽下去嗎？明明就是不甘不願，還要演得大義凜然，這作秀的功力真的是無人能及。

詹凌瑀提到，更可笑的是，黃國昌自己現在沒立委做了，就開始點名要投入縣市長選舉的民進黨立委也該辭職。欸，國昌老師，你的記憶體是不是該擴充一下？當年你們民眾黨的高虹安、賴香伶帶職參選縣市長的時候，有辭職嗎？沒有嘛！

當年自家人帶職參選就可以，現在你自己沒位置坐了、要被強迫畢業了，就要拖著別人跟你一起下水？這是什麼巨嬰邏輯？根本就是典型的雙標。

不過，這整齣戲還是有一個天大的好消息，那就是 2月1日之後，我們的耳朵終於可以清靜了。立法院再也不用忍受那種只會咆哮、作秀、甚至連自己在吼什麼可能都不知道的高分貝噪音。光想到這一點，就覺得台灣的議會政治稍微透出了一點曙光。

至於他放話要選新北市長？呵呵，聽聽就好。詹凌瑀說，她大膽預測，他根本不會選到底啦！別忘了，當年他在汐止當立委，連競選連任都不敢，直接落跑；現在新北市幅員更廣、挑戰更大、更沒贏面，他哪有可能選到底？到時候肯定又是找個理由溜之大吉。國昌老師，慢走不送喔！

