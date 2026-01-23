黃國昌「外帶」機密疑點多？溫朗東籲查「1件事」看是否有場勘！

論壇中心／綜合報導

民眾黨立委黃國昌開機密會議時「外帶」機密資料離場風波持續延燒，民進黨立院黨團先前曾揭露黃國昌有42秒處在監視器拍攝不到的位置，民進黨立委王義川今（23）日也調閱監視畫面，發現黃國昌有22秒處「消失」在1、2樓間，並且總共有三名助理在場。對此，時事評論員溫朗東在《頭家來開講》節目上呼籲檢調，「調閱前幾天監視器看看黃國昌助理們是否有來場勘！」

黃國昌「外帶」機密疑點多，包括手機沒放入養機場，而是交給助理，且機密會議開會時間長，黃國昌助理卻在外等候，溫朗東表示，「黃國昌消失在樓梯間，還有3名助理在旁，要翻拍機密不是難事，呼籲檢調去調閱前幾天的監視器畫面，如果真的有預謀，照理來講會場勘，黃國昌助理有無前幾天出現在這邊，現在沒有人知道。」

廣告 廣告

另外，行政院秘書長張惇涵今日率領中選會委員被提名人，到立院拜會送上完整報告時，還特別酸了黃國昌「這是真的報告，不是密件，可以帶出去看」，只見黃國昌滿臉尷尬卻不敢說什麼，溫朗東也分析，很不像黃國昌的個性，「是不是心虛？」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：黃國昌開機密會議助理在外等候？溫朗東籲：調前幾天監視器看是否有場勘！

更多民視新聞報導

黃國昌「不小心」帶走機密資料？陳柏惟戳破真實目的

綠委想調監視器遭拒 媒體人批「這兩人」護航黃國昌

黃國昌慘了！攜國防機密資料「神秘失蹤42秒」 遭移送紀律委員會

