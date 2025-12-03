黃國昌：宜蘭縣藍白合雙方都有善意 還不用提期限

（中央社記者郭建伸台北3日電）民眾黨今天通過徵召陳琬惠參選2026宜蘭縣長，外界關注藍白整合是否有最後期限。民眾黨主席黃國昌表示，兩邊都有善意與誠意，因此還不用提到最後期限，在進入到下個階段前，民眾黨不會有太多預設。

民眾黨選決會昨天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，今天送交中央委員會通過。黃國昌下午偕陳琬惠、中央委員、多位黨公職舉行記者會公布結果。

黃國昌表示，陳琬惠深耕宜蘭，無論有無公職身分，從來沒有離開過宜蘭，卸任立委至今下持續為民服務，因此民眾黨選決會及中央委員會一致同意並通過徵召陳琬惠參選，未來全黨都會是陳琬惠最堅強後盾。

陳琬惠表示，宜蘭鄉親不看黨派，只看候選人的表現，為參選宜蘭縣長，她提出3大主軸政策，包含發展低污染產業、大眾運輸導向發展轉型、照顧老幼，盼將宜蘭打造成國際級觀光縣，並讓老幼放心、年輕人願意定居的宜居城市。

媒體詢問，昨天公布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長後表示與國民黨溝通，是否有給國民黨最後期限，例如最晚明年3月確定。

黃國昌表示，昨天選決會開會後，他馬上請秘書長周榆修致電給國民黨副秘書長李哲華，讓國民黨了解民眾黨的決定，因為他知道徵召陳琬惠，就會迎來各式各樣外界見縫插針。

黃國昌說，他在與國民黨主席鄭麗文見面時就公開說過，民眾黨有最大誠意跟善意，會用最好機制、挑選最強競選團隊；接下來與國民黨的合作，會先從政策、理念、願景著手，在縣市首長具體協調，民眾黨會遵守承諾，並抱持最大誠意跟善意。

黃國昌表示，目前兩邊都有善意與誠意，因此還不用提到「最後期限」的問題，就像他今天遇到國民黨立委吳宗憲，也向吳宗憲表達「我們徵召陳琬惠了，你們動作要快一點」，而吳宗憲則對陳琬惠給予祝福。

媒體詢問，未來藍白決定人選後，是否民調落後一方擔任縣市副首長，或是贏的一方參選2026縣市長，另一方就參選2028年立委。

黃國昌回應，在進入到下個階段與國民黨正式坐下來討論前，民眾黨不會有太多預設，在與鄭麗文、國民黨內想競逐宜蘭縣長的人選正是交換意見之前，他不會把這事情說得太絕對。

媒體詢問，民眾黨未來推縣市長人選，是否都先透過徵召方式，再與國民黨談合作。黃國昌表示，民眾黨當然要透過徵召程序完成黨內作業，否則沒辦法往前邁進。

此外，民眾黨也透過新聞稿表示，選決會昨天通過2026年直轄市、縣市議員第三波提名選區公告，提名選區包含新北市新莊區、台中市西屯區、台中市太平區，將各提名1位議員參選人，自12月4日上午9時起公告登記，至12月10日下午6時截止，登記資格一併上網公告。（編輯：蘇龍麒）1141203