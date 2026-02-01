黃國昌「尊侯」拚出線？大談侯友宜政見落實率高！

民眾黨新北市長參選人黃國昌競總成立。（圖／東森新聞）





民眾黨新北市長參選人黃國昌競總成立，他演說內容耐人尋味。黃國昌不只主動提起現任新北市長侯友宜的政見落實率嚇人的高，更為侯市府抱屈，很多新北市政牽扯到中央而卡住。此話也被解讀他在透過「打中央、尊侯友宜」招數，試圖扭轉近期民調劣勢。

民眾黨新北市長參選人黃國昌：「新北延宕的工程也非常多，但是這個延宕並不是侯友宜市長的問題。」

成立競總，選新北市長起手式，黃國昌致詞亮點，是在創黨主席柯文哲的面前，稱讚侯市長施政。民眾黨新北市長參選人黃國昌：「侯友宜市長，在他任內政見落實率嚇人的高。」

廣告 廣告

黃國昌設新北競總，黃國昌甚至替侯市府抱屈。民眾黨新北市長參選人黃國昌：「牽涉到跟中央有關係的事情，它的執行率非常的低，有很多在中央被卡住了。」

黃國昌砲打中央，尊侯友宜的立場，戰略目標相當明確。對比他的潛在對手北市副市長李四川賞內湖夜櫻，僅語帶保留。

北市副市長李四川：「稱我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。此刻想翻轉局勢的黃國昌，他眼中的新北，是一個更有侯市長角色的直轄市。」

民眾黨新北市長參選人黃國昌：「政壇的前輩，李四川副市長，彼此之間的競合，除了競爭以外還有合作，為了更重要的目標。」



細看《EBC東森新聞》委託雨晴公司的民調：侯友宜卸任前，施政滿意度高達64.8%，尚未表態被拱等上轎的李四川，若被藍白共推，與蘇巧慧的民調差距縮減至個位數。黃國昌要怎麼證明自己是新北最強人選，並且能在短時間內逆勢拉平蘇巧慧陸空戰齊發的雙位數民調差距。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我們是負責任、值得信賴的穩定團隊。」

民眾黨新北市長參選人黃國昌：「我在中央研究院的時候，是用統計的方法在研究法律，我看民調看非常非常地細，三角形的兩邊和一定大於第三邊。」



要贏新北的黃國昌，此刻不是法律學家，而是統計學加數學家，黃國昌說的兩邊和，是農曆年後藍營有人選的藍白合，但他沒說的是一邊黃國昌，想加另一邊侯友宜，才能大於第三邊的勝選合。

更多東森新聞報導

黃國昌拚新北！ 競總開幕讚「侯友宜政見落實高」

柯批新北「再添藍白變數」？趙少康：大局來講還是合

黃國昌正式卸任立委 喊：新的旅程即將開啟

