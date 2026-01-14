黃國昌：對美軍購僅3千億 國防部：非事實.其餘對外採購

台北市 / 綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員進行面對面會談，談了哪些內容？黃國昌表示，行政院提出的1.25兆國防特別預算中，有相當部分並非軍購項目，因此民眾黨繼續阻擋院版，改為自提版本。不過，美國在台協會AIT，也罕見向平面媒體更新回應，重申AIT處長谷立言去年的態度，也強調「歡迎總統賴清德所提的1.25兆國防特別預算」。

民眾黨主席黃國昌：「對不起我頓一下，因為我腦袋裡一直在思考，要怎麼組織我的發言。」

強調要句句小心，民眾黨主席黃國昌快閃訪美回台，自述此行主題，聚焦台美關稅及國防預算，除了針對1.25兆軍購特別條例，會持續阻擋行政院版，民眾黨也將自提版本，黃國昌還透露1.25兆有「相當部分」，並非向美國採購軍武，要求國防部下周到委員會進行報告。

民眾黨主席黃國昌：「目前行政院所提的那個版本，用7個條文，要1兆2千5百億，我跟大家講大白話，反對，從美國回來了以後，我反對的決心只有更強烈。」

不過國防部也馬上聲明澄清，是為因應中共近年對我複合式威脅，規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，從2026到2033年間，編列最高上限1.25兆經費，籌購精準火砲等七類裝備，其中國內產製的部分大約3千多億元，其餘則為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並不是事實。

另一邊AIT也罕見更新對媒體回應，傍晚發布電子郵件重申，AIT處長谷立言，去年11月26日在社群平台態度，AIT也強調，歡迎總統賴清德所提的，1.25兆國防特別預算。黃國昌訪美回台後，對於見了誰談什麼都稱尊重美方不透露，但AIT回應看來也已表明立場。

