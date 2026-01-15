黃國昌「對美軍購僅3千億」美方罕見公開打臉？林楚茵直言：連AIT都受不了這個人

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/15)表示，民眾黨立委黃國昌赴美返台後，公開聲稱，只有3千億是對美軍購，並表態反對政院版的國防特別預算，而這種擋預算的舉動，連美國在台協會(AIT)都受不了，公開回應「歡迎賴清德總統宣布提出新台幣1.25兆元的《國防特別預算》」，AIT的舉動，根本是一巴掌打在黃的臉上。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

黃國昌日前率團赴美，並宣稱要跟美方談關稅、國防軍購一事，但人還在機上未落地，《紐約時報》就率先披露，台美對等關稅15%，黃國昌回台後又公開表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆的預算，對美軍購只有3千億，而自己反對政院版《國防特別條例》的決心更強烈，沒有軟化。

廣告 廣告

AIT則在昨晚重申「歡迎總統賴清德所提的1.25兆《國防特別預算》」，並表示AIT一向定期與各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係交流，依照一貫作法，不會對私人會談的內容加以評論，但美國早已清楚且一貫表明，美方強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力。

林楚茵在社群粉專發文指出，黃國昌就是擋預算，連AIT都凍未條，AIT也罕見更新對外回應，再次強調「歡迎賴清德總統宣布提出新台幣1.25兆元的《國防特別預算》」。」

林楚茵說，這也證明8年期的國防特別預算，不是黃國昌口中「大概3千億軍購」那套說法，AIT此舉，也是一巴掌重重打在黃國昌臉上，而黃國昌放話帶風向，目的就是要擋預算。

更多FTNN新聞網報導

黃國昌訪美返台態度更硬！反對政院1.25兆軍購特別條例 民眾黨將拋自提方案

黃國昌表態反對政院軍購！林楚茵吐槽在作秀：根本連內容都沒看

軍購錢付了武器卻沒來！黃國昌：賴清德的國防計畫是要買到武器還是付錢就好？

