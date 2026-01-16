黃國昌一廂情願碰上AIT軟釘子／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

民眾黨主席黃國昌即將卸任⽴委，日前她突然閃電赴美訪問，煞有其事聲稱要談對美關稅和軍購問題，怎料他才剛到美國，就有消息曝光關稅已談妥，幾乎確定就是15%。黃國昌14 ⽇上午返台後⽴刻召開記者會，他坦⾔很驚訝自己到了美國貿易代表署拜會，才知道關稅條件已經談妥了。

⾄於針對國防軍購的態度是否有變化？⿈國昌說，1.25兆元有相當⾼⽐例不是對美軍購，待國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項⽬後，⺠眾黨團將提國防特別條例草案。

黃國昌此行有點像狗拿耗子多管閒事，又看似被美國擺了一道，AIT對黃國昌表態的回應，則是重申美國在台協會長谷立言去年的發言，再次強調「歡迎總統賴清德所提的1.25兆國防特別預算」，指出這是台灣國防領域至關重要的投資，支持台灣快速獲取關鍵不對稱戰力與嚇阻力，並與台灣跨黨派交流；而對⺠眾黨團將自提版本，並不領情也不買單。

其實美方的意圖再明顯不過，借台灣貢獻天價軍費捆綁台美軍事機制，推動台灣承擔更多國防成本，服務其印太戰略；在大陸看來這是「以武謀獨」引外部勢力介入的危險操作，將加劇兩岸對抗，消耗台灣民生資源，損害台灣民眾根本利益。

AIT口中至關重要投資，乃是給台獨分裂勢力提供軍火，如今解放軍常態化海空巡航、圍島軍演，已形成對台全方位壓制。AIT越煽風，台海局勢越波濤洶湧，只會把台灣推向戰爭邊緣甚至淪為戰場。何況，美國會不會真的出兵發力協防台灣，也還是未知數，台灣人民唯恐如烏克蘭般賠了夫人又折兵！（圖片翻攝網絡）