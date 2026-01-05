黃國昌：張景森私下放話稱2026民進黨敗選 要挑戰賴清德黨魁寶座

民眾黨主席黃國昌。 圖：張良一 / 攝（資料照）

前民眾黨主席柯文哲2日為人工生殖法拜會朝野黨團，引發外界關注，前政委張景森日前評論稱，台灣的政治僵局解決，不在總統賴清德一念之間，而是在柯一念之間，並批民眾黨主席黃國昌是中二個性、小藍路線。黃國昌今（5日）批，張景森講這種話要笑掉人家大牙，民眾黨的事輪不到他來管，黃更爆，張景森私下到處講，等2026年民進黨敗了以後，要挑戰總統賴清德的黨主席寶座。

黃國昌上午接受網路節目《誰來早餐》專訪，對於張景森日前評論，柯文哲拜會立院的動作，將民眾黨帶回關鍵少數，告別黃國昌中二搗蛋路線，也批黃國昌是中二個性、小藍路線。黃國昌直言，張景森講這種話，是要笑掉人家大牙。

黃國昌稱，民眾黨的事，輪不到張景森來管；此外，張景森要管就去管民進黨的事。他也說，張景森若對賴清德不爽、要挑戰賴的黨主席，那就大大方方講出來，私底下到處講。

黃國昌爆料，真的，張景森私底下到處講，2026年等民進黨敗了以後，張要出來挑戰賴清德的黨主席，所以他奉勸張景森，要就好好準備民進黨主席選舉，民眾黨的事，輪不到他來管。

黃國昌表示，他看到張景森評論就覺得好笑，張把時代力量收成「小綠」還不夠，現在還要把民眾黨收成「小綠」？「我送你張景森三個字叫：省省吧！」張景森要挑戰賴清德的黨主席就勇敢一點，大大方方講出來。

