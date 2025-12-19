黃國昌：憲法法庭違法 依原憲訴法至少需6人評議

（中央社記者郭建伸台北19日電）憲法法庭今天在5位大法官的情況下判決憲訴法違憲。民眾黨主席黃國昌下午表示，大法官現有總額是8人，即便依照舊法也應有6人參與評議，這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭。

立法院去年三讀修正通過憲訴法部分條文，明定做成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

黃國昌今天下午偕民眾黨立委林國成、陳昭姿舉行記者會，批評憲法法庭作出違法的違憲判決，而參與判決的5位大法官，根本是協助總統賴清德邁向綠色獨裁之路。

黃國昌指出，3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美在法庭外提出法律意見書，就是因為他們沒有參與這個不合法的憲法法庭；其餘5位大法官所作的判決，因為不是合法組成的憲法法庭，在民主憲政下是廢紙一張。

黃國昌表示，包含美國、日本、韓國、南非等國，每個國家憲法法庭都有參與判決最低人數要求，這是憲法授權立法者規範事項；即便這5位大法官認為去年立院三讀修正的憲訴法違憲，但依照修正前條文，仍應經大法官現有總額2/3參與評議，起碼要6位大法官參與評議。

黃國昌說，不管是用什麼華麗詞藻，一般人都無法理解這個判決，這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭，所作的判決不僅無效，也不會有任何拘束力，而這5位大法官同時向社會宣告，未來法律是否合法、合憲，都由5人說了算。

媒體詢問，憲法法庭現在聲稱可以運作，是否會對行政院長不副署財劃法聲請釋憲，抑或提出其他反制作為。

黃國昌強調，民眾黨一定會有反制作為，希望賴總統這週末冷靜想想，要把這國家帶到什麼地方，若過了這週末，賴總統仍決定一意孤行，民眾黨一定有所行動。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1141219