黃國昌：我訪美後反對國防特別預算決心只有更強烈、將自提版本

立法院程序委員會昨開會，藍白在人數優勢下，再度封殺行政院所提的1.25兆元國防特別條例及財政收支劃分法草案排入16日立法院會的報告事項議程。11日快閃訪美的民眾黨主席黃國昌今（14日）表示，他訪美回來後，對於國防特別條例的政院本版本「我反對的決心只有更強烈」，他強調錢應花在刀口上，更不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨會自提版本。

民眾黨上午召開訪美團記者會，本次訪團成員黃國昌、候任立委王安祥、黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇出席。

會後接受媒體聯訪，因黃國昌在說明訪美行時，提及呼籲也預期國防部在下週會在立法院外交及國防委員會，透過秘密會議方式，報告1.25兆涵蓋的範圍跟項目，媒體關注，是否之後民眾黨立場會改變？黃國昌指出，針對民進黨目前所提的版本，他直接跟大家講大白話，「民眾黨反對目前行政院的版本」，7條文要1.25兆？並直言他從美國回來以後，「我反對的決心只有更強烈、沒有軟化」。

黃國昌強調，台灣有強化國防的必要，但是錢要花在刀口上，不能亂花，更不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨會提自己的版本。

黃國昌提到，他這次到華府，面對美方跟他見面最高層級的人，也清楚說明民眾黨會自提版本，且針對不同情境會怎麼處理，大家再等兩週，事情會越來越明朗。

黃國昌表示，只有一個原則，這個國家要往前走，他為什麼一直說執政者擺爛、在野黨要撐起國家，因總統賴清德根本沒有想解決問題，只想製造問題，丟給國會說要1.25兆，有人這樣幹的喔？丟兩張紙說趕快審，不審是中共同路人？有哪個要解決問題的總統是這樣幹的？這種態度不僅是台灣人看不下去、很多人也看不下去。

黃國昌強調，符合條例看要多少錢，清清楚楚，沒有上下其手、打模糊帳空間，具體內容，呼籲也期待外交及國防委員會下週安排國防部進行秘密會議報告後，再最後定稿，否則本來下週一就要提了，會再等一週時間，但對政院版的反對立場沒有改變。

