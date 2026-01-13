黃國昌「拜會白宮國安會、AIT總部」行程曝光 至今避談會晤內容

黃國昌率民眾黨訪團赴華府拜會白宮國安會與AIT華府總部，但對會晤對象與內容全程低調未多說明。（擷取自林子宇臉書）



台灣民眾黨主席黃國昌今天（13日）率團前往華府訪問，行程中接連拜會白宮國家安全會議及美國在台協會（AIT）華盛頓總部。訪團行程由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）陪同，期間亦有美國國務院官員現身AIT總部。不過，對於實際會晤對象與談話內容，黃國昌全程保持低調，未對外透露細節。

黃國昌此行與候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡，以及民眾黨前國際部主任林子宇同行。訪團於今天上午約10點前往白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓，在藍鶯陪同下進行超過1小時的會談。

一行人隨後於下午1點轉往位於維吉尼亞州的美國在台協會總部，期間可見美國國務院中國與台灣議題研究員莊宛樺（Jessica Drun）等人進出同棟大樓。約兩小時後，黃國昌步出AIT大門，並未發表任何簡短談話。對於外界關切的會晤對象、討論內容、美方是否當面關切台灣國防預算，以及民眾黨是否持續反對國防特別條例等問題，黃國昌皆未回應，僅以簡短「謝謝」作答後離去。

訪團前往AIT期間，《紐約時報》引述知情人士報導指出，美國已接近與台灣達成貿易協議，對台進口關稅可能下調至15%，並指台積電將在美國亞利桑那州再投資興建至少5座半導體廠。不過，黃國昌並未證實是否於此次與美方交流時談及15%是否為最終關稅稅率。

民眾黨訪團於晚間自華府搭機離境，預計在台北時間14日清晨返抵台灣，並將儘速召開記者會，對外說明此行訪美所獲得的相關資訊與成果。黃國昌出發前曾在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，此行主要目的在於回應國人高度關注的軍購與高關稅議題，希望能直接自美方取得可信賴的資訊，並傳達台灣人民在相關議題上的關切立場。

他指出，民眾黨將此次訪美定位為一場真誠、坦率的意見交換。民眾黨一向支持國防自主與強化台灣自我防衛能力，但同時也必須忠實反映民意，強調這正是在野黨應盡的責任。

在關稅議題方面，黃國昌提到，政府過去對外宣稱台灣於去年4月被列入所謂「最優先清單」，但到了8月仍面臨20%加上既有稅率的狀況，如今時間已邁入2026年。對於國人高度關心的相關問題，民眾黨認為，最重要的方式就是坦率交換意見，並取得可信賴的資訊。

