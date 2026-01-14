黃國昌「搞到美國人出手」還想做1事 律師連發6文嗆：果然違憲專家

政治中心／林昀萱報導

民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台後隨即召開記者會，但對行程及和誰會面保持神秘，僅稱行政院1.25兆版國防特別條例中對美軍購僅有3千多億，因此讓他「反對的決心更強烈了」，更放話民眾黨要自提國防特別條例草案。一席話不僅遭到國防部及美國在台協會駁斥，律師林智群也連發6篇文章開酸：「民眾黨是在野黨，自提什麼版本？」「違憲昌果然是違憲專家，違憲跟呼吸一樣自然」、「以為美國政府像草男一樣白癡好呼攏嗎？」

黃國昌美國行後表示，「基於跟美方的默契，我不能跟各位講會談內容」，並表示行政院版國防特別條例（完整名稱：《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，編列1.25兆但軍購金額僅有3500億，其他很大比例不是用於對美採購，但內容是什麼也不知道，之後民眾黨將自提國防特別條例草案。一席話讓林智群律師發文開酸：「什麼都不能講，那你開記者會幹嘛？」「行政院才能提預算案，民眾黨是在野黨，自提什麼版本？你跟美國談好買什麼武器了嗎？人家願意賣了嗎？違憲昌果然是違憲專家，違憲跟呼吸一樣自然」、「有些團體裡面總會出現一種人，愛出風頭，你不讓他上台講話，他把你當仇人，沒能力卻要權力（或要求他能力無法處理的權力），拿到權力就亂搞一通。你讓他一點點，他就得寸進尺，永遠有新要求，你一定要滿足他，不然就沒完沒了。你不讓他如願，他就變成攪屎棍，卡到底，大家要往前，他就往後，大家要往東，他堅持往西，把團體弄得烏煙瘴氣，爛掉，然後他看無利可圖，拍拍屁股走人（這是唯一趕走他的方式）」，火力全開。

國防部也針對黃國昌言論澄清並非事實，說明《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。國防部表示，對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。美國在台協會也表示美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力，並提及谷立言（Raymond Greene）去年11月26日的貼文「美國在台協會對賴清德所提出的1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。

在國防部、AIT接連出面打臉黃國昌後，林智群也發文寫道：「黃國昌搞到美國人直接出手，人家不找什麼智庫出來講話了，直接出面打臉你，也是一種成就解鎖」，怒嗆「說謊跟呼吸一樣自然」、「把美國政府當白癡嗎？」「以為美國政府像草男一樣白癡好呼攏嗎？」

