黃國昌「撥頭髮」回應「禿頭戴髮片」、嗆聲「台灣媒體病態」...詹凌瑀曬多張「圖片證明」反擊！嘲諷：祝早日恢復成「自稱正義」的人

資深媒體人詹凌瑀過去曾多揭發民眾黨主席黃國昌內幕，她昨（30日）接受電台專訪時指稱，外界經常討論黃國昌禿頭、戴髮片等習慣是事實。黃國昌今（31日）嗆聲，「台灣的媒體怎麼會病態成這樣？」並當場「撥秀髮」自證，「說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、假髮，說我禿頭……可以不要再造謠了嗎？」對此，詹凌瑀立刻貼出多張圖片反擊，並嘲諷，祝黃國昌早日恢復成「自稱正義」的人。

黃國昌今日上午於立院議場接受媒體聯訪，針對外界質疑其禿頭、戴髮片一事，黃國昌嗆聲詹凌瑀，「真的不知道，如果自稱是一個媒體人，連這種造假的事，為了要抹黑禿頭、戴髮片，連這種謊言都要講，我真的不曉得該怎麼形容，台灣的媒體怎麼會病態成這個樣子？」他稱，「台灣為什麼會有自稱媒體人的人，講這種醜化、抹黑人家的事情，完全都不用負責任？」

對此，詹凌瑀馬上在臉書以「被髮線戳中的男人」為題發文回擊，「沒想到我揭露這麼多黃國昌的內幕，他都不回；結果一句『禿頭戴髮片』讓他破防到撥髮自證，還連喊三次『台灣媒體病態』」。

詹凌瑀直呼，「拜託！生氣成這樣，就是因為終於有人不小心戳中他那點自我幻覺」。她嘲諷，黃國昌下次要是也能這樣誠懇回應狗仔團跟監、凱思國際金流、高黃氏家族企業的事，「我一定幫黃國昌按讚」。

而針對黃國昌說詹凌瑀「自稱媒體人」，詹凌瑀嗆聲，「沒關係啦！我也祝他早日恢復成『自稱正義』的人」。最後，詹凌瑀貼出多昌黃國昌照片，並指出，「黃國昌有沒有禿頭？有沒有戴髮片？就讓圖片來證明吧！」她更嘲諷，「雞腸鳥肚黃國昌」。

（圖片來源：詹凌瑀臉書、三立新聞）

