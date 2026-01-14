黃國昌：政院1.25兆「國防預算特別條例」 高比例不是對美軍購

民眾黨主席黃國昌今天表示，行政院提出的1.25兆元國防預算條例，有相當高比例不是全部都是對美軍購。(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕在野黨數度在立法院程序委員會封殺行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」。民眾黨主席黃國昌今天表示，一個正常民主國家，立法院進行審議前，怎麼可能連裡面的內容是什麼都不知道？這樣的民主原則，美方充分理解且同意；他也透露，行政院提出的1.25兆元國防預算條例，有相當高比例不是全部都是對美軍購。

台灣民眾黨今天上午在中央黨部召開「訪美團記者會」。黃國昌表示，民眾黨與很多民眾的心聲是，這1.25兆到底要買什麼？民眾黨第一次知道這消息，跟國人一樣是從總統賴清德投書美國媒體，但不知道要買什麼東西；直到美國國務院去年12月17日透過正式聲明，公開會納入1.25兆的5項軍購案，這5項金額加總約為3千億元。

黃國昌表示，民眾黨這次清楚向美方傳達，台灣是民主國家，這樣的民主程序沒有辦法接受，「一個正常民主國家，立法院要負責任的進行審議前，怎麼可能連裡面的內容是什麼都不知道？」這樣的基本民主原則，美方充分理解而且同意。本來國會就應該先知道，這樣的立場美方完全理解也贊同。

黃國昌表示，民眾黨呼籲、也預期，國防部下週將到外交國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。他說，「這1.25兆元不是全部都是對美軍購，有相當高比例不是」，未來美國在進行海外軍售(Foreign Military Sales，FMS)的民主程序後，是近、是遠目前沒辦法預期，但還會有進一步通知的項目。

黃國昌提到，美國國務院去年公布5項目後，隔天就有美國軍火商透過媒體放話稱「各個主要黨派的領袖都有聽取相關說明，包括尚未被通知的軍售項目。」但看到報導後，他完全無法接受，「胡說八道，他到今天都沒聽到相關說明，也沒被通知，更沒收到軍售項目說明，但同樣的軍火商將於下周率團抵台搶食這1.25兆大餅，台灣人民看在眼中的感受什麼？」

黃國昌強調，民眾黨支持增加台灣國防、強化自我防衛能力，但是錢要花在刀口上，這些項目是否有經過審慎評估？是否為台灣不對稱戰爭中所需要的項目？這件事情必須被嚴肅看待與討論，所以有針對特定項目徵詢美方意見，也包括此次會面的美國戰爭部，雙方取得「錢要花在刀口上」、「過去的錯誤不應該再犯」等錯誤。

此外，黃國昌提到，針對台美軍購案的延遲交貨，「我們得到了正面的回應，且(對方)知道問題在哪，也承諾會盡力改善。」他舉例，美國國務院此次公佈的海馬士(HIMARS) 40.5億美元採購案，預期要買82套m142高機動性多管火箭系統，但這是續購，因為過去已經買了28套，現在到貨11套、尚未到貨17套，接下來若還要再買82套，台灣將成為除了美國以外，全球擁有最多海馬士發射系統的國家，所以當然會關心台灣究竟要幾套，以及接下來採購何時才會到貨。

